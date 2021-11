Je vends votre auto.com est un réseau d'agences spécialisé dans la transaction automobile de véhicules d'occasion. A sa tête, Eva Llamas , jeune entrepreneur de seulement 20 ans.

Evan Llamas est originaire de Pérpignan. Passionné d’automobile et de football, Evan fait la connaissance de Frédéric Chaves et d’Estelle Gomez, les franchiseurs du réseau Je vends votre auto.com et sponsors de l’équipe de football junior qu’il entraîne. Cette rencontre lui a permis d’intégrer la franchise Je vends votre auto.com en tant qu’apprenti en BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client.

Evan est rapidement séduit par l’esprit d’entraide propre au réseau, avec la volonté de toujours répondre au mieux aux attentes clients. Il s’investit à 100% dans les diverses missions qui lui sont quotidiennement confiées. C’est ainsi que, recruté initialement en alternance, il devient rapidement responsable de l’agence pilote de Je vends votre auto.com à Saint-Laurent de Salanque. Au fil des mois, séduit par cette première expérience professionnelle, le jeune entrepreneur qui a développé une réelle appétence pour le métier décide de vouloir se lancer dans l’aventure en ouvrant sa propre agence, à Saint-Vincent de Tyrosse où il venait enfant en vacances.

La vocation de je vends votre auto.com est de gérer par délégation la vente de véhicules de particuliers à particuliers. Le concept s’inspire du principe du dépôt-vente et des services d’une agence immobilière. Il se décline en plusieurs formules, proposées par chaque agence : le dépôt-vente physique ou virtuel, la reprise éclair et autres prestations complémentaires telles que garanties et financement. Je vends votre auto.com arrive à Tyrosse le lundi 8 novembre 2, rue des métiers.

