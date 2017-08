"Je vends votre auto", un nouveau concept à Chenôve

Vous ne savez pas comment vendre votre voiture ? Un nouveau magasin vient d'ouvrir à Chenôve. Le concept : vendre plus vite qu'un particulier, plus cher qu'un concessionnaire. Efficace ?

Ouvert depuis une dizaine de jours, le garage, situé avenue Roland-Carraz à Chenôve, commence à intriguer les Dijonnais. Comme Jeanne, une comptable qui souhaite vendre son 4x4 devenu un peu trop envahissant à son goût. Et sans se compliquer la vie.

"Je n'ai pas forcément le temps de mettre une annonce, recevoir les gens, ni même de savoir quoi leur dire. Et puis je pense qu'en concession, ils auraient vraiment baissé le prix de ma voiture, alors qu'ici, on m'assure de vendre au prix du marché."

Moins de frais qu'un concessionnaire

Un prix avantageux, c'est bien cela la promesse de "Je vends votre auto". Grégory Maxel est le responsable :

"Le concessionnaire a beaucoup plus de frais que moi. Il a une grosse structure, du personnel, des secrétaires, des monteurs... Ici, c'est juste moi qui gère la société, ce qui fait que les coûts sont vraiment réduits. Et donc, on peut réellement vendre au prix du marché."

Pour se dégager du profit, Grégory Maxel compte plutôt sur les acheteurs : "Le vendeur n'a aucun frais à avancer. C'est seulement l'acquéreur qui va nous payer une commission."

Et quelles sont les garanties ? "On va faire un check-up complet du véhicule, déjà." Contrôle technique, factures récentes, pneus, plaquettes, carosserie... L'examen est minutieux. "Ensuite, avec la carte grise, on estime le véhicule au prix du marché. On diffuse l'annonce sur internet. Lorsque j'ai un acquéreur, je contacte le vendeur avec, on l'espère, une vente à l'issue."

Les reprises se font sur du moyen à haut de gamme

En revanche, n'espérez pas revendre votre vieille 106 cabossée. Le professionnel reprend des voitures moyen à haut de gamme - rien qui se vende en-dessous des 3 000 € environ -, comme le crossover de Jeanne. Une marque coréenne, SsanYong, qui pour autant n'est pas le plus simple à vendre !

"C'est vrai que c'est exotique... La marque n'est pas très connue, et c'est vrai que les gens recherchent surtout des marques européennes ou allemandes. Mais le véhicule est propre, en bon état, haut de gamme donc je ne me fais pas trop de soucis sur la vente."

Signeront-ils un mandat de vente ? En tout cas, ça a l'air bien parti. Pour l'instant, l'agence a enregistré 5 voitures à vendre.