"Je veux les 183€ par mois" : les professionnels du médico-social demandent une revalorisation de salaire

Les professionnels du social et du médico-social se sentent oubliés du Ségur de la santé, qui prévoit une revalorisation de salaire. A l'appel de la CFDT, une centaine d'entre eux a manifesté ce jeudi devant le conseil départemental du Finistère à Quimper pour demander une égalité de traitement.

Cette revalorisation de salaire, 183 euros en plus par mois, concerne les entités gérées par l'Etat, c'est-à-dire les Ehpad et les établissements de santé notamment. Quant aux secteurs du social et du médico-social, ils sont gérés par les conseils départementaux, qui eux, ne versent pas cette revalorisation. C'est tout l'enjeu de cette manifestation devant le conseil départemental du Finistère à Quimper ce jeudi, qui a regroupé une centaine de personnes, à l'appel de la CFDT Santé sociaux.

Les manifestants ont rencontré la présidente du conseil départemental du Finistère. © Radio France - Adeline Divoux

"On demande la fin des discordes entre les financeurs, c'est-à-dire le conseil départemental et l'Etat, qui se lancent la patate chaude pour savoir qui paie", s'agace Morgan Bodenes, le secrétaire général adjoint de la CFDT Santé sociaux du Finistère. Le syndicaliste donne un exemple concret de cette situation qu'il juge aberrante : "Dans un établissement sur la butte de Cuzon à Quimper, il y a quatre ailes. Dans trois d'entre elles, le financement des salariés dépend du conseil départemental, alors que la quatrième dépend de l'Etat. Les salariés de cette dernière aile seront valorisés, mais pas ceux des trois autres."

Une nouvelle manifestation le 12 juin

Plus tôt dans la matinée, les représentants syndicaux ont rencontré Nathalie Sarrabezolles, la présidente du conseil départemental du Finistère pour lui exposer ces revendications. Une conférence avec les financeurs est notamment prévue en décembre sur le sujet.

En attendant, la CFDT Santé sociaux prévoit une nouvelle manifestation le 12 juin prochain à Quimper, aux côtés de la CGT, de Sud, de FO et d'un collectif d'employeurs.