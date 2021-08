"Je veux partir d'ici" : entre moisissures et humidité, une locataire de Chambray-lès-Tours désespère

À Chambray-lès-Tours, dialogue de sourds entre le bailleur Val Touraine Habitat et une locataire désespérée de ne pas quitter son logement qu'elle dit "insalubre". Elle vit depuis bientôt 5 ans dans un appartement, où moisissures et humidité gagnent du terrain. Elle est à bout de nerfs.

Alicia demande juste à vivre dans des conditions plus saines. Cette locataire d'un appartement au rez-de-chaussée, à Chambray-lès-Tours, ne cache pas sa joie lorsqu'on vient la rencontrer, "je n'ai plus d'issue" souffle-t-elle, soucieuse d'être simplement mieux entendue. Cela fait bientôt 5 ans qu'elle vit dans un logement situé au nord de Chambray avec son fils de 21 ans.

Au départ, lors de l'état des lieux d'entrée en 2016, on ne constate que "quelques moisissures" ici où là, notamment dans un placard et une chambre. Son bailleur, Val Touraine Habitat, diligente alors des équipes pour faire des travaux, notamment de plomberie et on promet à Alicia, selon ses termes, des "rénovations importantes". Finalement, il n'en est rien de tout ça, selon elle. Ce que le bailleur conteste. Elle affirme, par exemple, qu'un peintre envoyé par le bailleur aurait refusé de faire la peinture sur des "murs pourris", car "cela ne servirait à rien". Les travaux, Alicia dit les attendre toujours, elle qui vit dans des conditions "indignes".

Pas une matinée où je ne me réveille pas enrhumé ou pris à la gorge. Ma chambre n'est pas une pièce très saine. Je suis obligé d'aérer tous les jours, sinon ça pue grave. J'essaie de fuir au maximum l'appart', d'aller dormir chez ma copine - Bryan, le fils d'Alicia

Le plafond de sa salle de bains. © Radio France - Adel Beloumri

Moisissures et humidité lui rendent la vie dure

A l'entrée, le placard, envahi par la moisissure, et en l'ouvrant une forte odeur s'y dégage, "ça schlingue, ça prend à la gorge à chaque fois". Alicia ne l'utilise jamais, elle n'y stocke que des planches de bois dans ce placard, "c'est là où le problème a démarré", la moisissure étant, au départ, seulement centré ici poursuit-elle.

Depuis, la moisissure et l'humidité gagnent du terrain, par exemple, dans la salle de bains "tout le plafond est totalement moisi". Ce qui interpelle également, dans son couloir, c'est un pot de peinture et des rouleaux entreposés, "ce n'est pas de vrais travaux, c'est juste pour cacher la misère parce que j'ai honte de mon logement".

Alicia n'invite donc plus personne chez elle, peur de les incommoder. Pareil pour son fils Bryan, asthmatique. Sa chambre est la pièce "la plus humide de la maison et la plus moisie", et forcément cela a des conséquences sur la santé et le moral de Bryan : "il n'y a pas une matinée où je ne me réveille pas encombré, enrhumé ou pris à la gorge. Ce n'est pas une pièce très saine. Je suis obligé d'aérer tous les jours, sinon ça pue grave. J'essaie de fuir au maximum l'appart', d'aller dormir chez ma copine, dans un environnement plus sain qu'ici".

Dans la chambre, l'humidité est insupportable, vraiment. Je tombe directement malade. En ce moment, je dors dans le salon parce que je suis malade justement - une voisine d'Alicia

Le plafond de la chambre de Bryan, avant d'être repeint récemment, montre de la moisissure et des spores. © Radio France - Adel Beloumri

Des voisins qui font le même constat

L'environnement n'est d'ailleurs pas plus sain chez deux habitants du quartier d'Alicia et son fils. Des voisins qui font les même constat : la moisissure et l'humidité s'installent. C'est le cas notamment chez Paul, "il y a un gros problème ici oui, j'ai de l'humidité sur les murs, dans ma chambre notamment, ça fait de la moisissure sur les murs". Des désagréments subis aussi par Fatou, dans un autre rez-de-chaussée, "dans la chambre, l'humidité est insupportable, vraiment. Je tombe directement malade. En ce moment, je dors dans le salon parce que je suis malade justement". Un autre voisin, André, qui vit ici, à l'étage, depuis 1998, observe que les conditions se sont légèrement dégradés chez lui. Il constate qu'il y a des infiltrations d'eau dans la salle à manger. "Lorsqu'il pleut, ça coule le long du mur et de la tapisserie" désespère ce Chambraisien. Un problème de moisissure et d'humidité généralisé dans le quartier ?

Un relogement comme unique volonté

En tout cas pour Alicia, pas question de s'éterniser ici, et pour ne pas davantage abîmer la santé de son fils, elle veut déménager, "je veux partir d'ici". Les cartons sont déjà prêts, entreposés dans une pièce, une sorte de grand cagibi sans fenêtre, "là, on a une pièce saine, miracle ! C'est la pièce où je me prépare à partir et où j'entrepose mes cartons". explique-t-elle. "Quand j'ai rencontré le Maire de Chambray-lès-Tours il y a quelques mois, il m'a promis des travaux, un relogement très rapide, et moi j'y ai cru".

En réponse à son dossier, le bailleur Val Touraine Habitat indique qu'un diagnostic sera fait prochainement pour d'éventuels travaux. Le responsable communication précise qu'une démarche de relogement est en cours depuis deux ans, "en lien avec le CCAS et la mairie de Chambray-lès-Tours. Ce qui a donné lieu, déjà, à trois propositions de relogement". Des propositions refusés par Alicia, qui met en cause un loyer proposé trop élevé ou des logements proposés à l'étage, sans ascenseur, ce qui est donc incompatible avec son handicap, elle qui perçoit l'AAH.

De son côté le CCAS, les services sociaux de la mairie de Chambray-les-Tours, indique que le dialogue n'a jamais été rompu et qu'il va reprendre plus vivement, afin d'accompagner cette locataire qui souhaite être relogée.