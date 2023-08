"Je viens tous les matins" : un village de Dordogne retrouve sa boulangerie

La sonnette accrochée à la porte d'entrée ne cesse de retentir. Dès qu'une personne sort, une autre rentre dans la boulangerie "Farine et Cie" à La Rochebeaucourt-et-Argentine, en Dordogne. C'est tout un village qui retrouve joyeusement sa boulangerie, cinq mois après la fermeture par l'ancien propriétaire à cause des factures d'électricité qui ont explosé.

Christiane vit depuis 45 ans dans le village. "Je viens tous les matins", confie celle pour qui le pain est presque une religion. Mais surtout, la boulangerie était un lieu de rencontre. "Je ne voyais plus personne, c'est indispensable d'en avoir une", poursuit l'habitante.

Du pain frais

Baguettes sous le bras, Annie et Marie-Thérèse prennent d'ailleurs le temps de discuter à la sortie du commerce. On se donne des nouvelles ou on parle du temps qu'il fait. Tous les sujets sont bons pour les deux femmes qui se connaissent depuis l'enfance. "C'est un brin de convivialité", note Marie-Thérèse. Annie, elle, est surtout contente pour sa mère qui est très âgée et qui ne mangeait plus de pain frais depuis le début de l'année. La baguette qu'elle porte, elle va justement lui amener.

Derrière le comptoir, Florence n'a pas une minute à elle. Baguettes, viennoiseries, sandwichs, les ventes s'enchainent. C'est par hasard, en lisant une annonce, que la fonctionnaire territoriale et son compagnon boulanger-pâtissier, David, décide de reprendre la boulangerie. Depuis, ils n'ont aucun regret, Florence est même plus heureuse que jamais.

"Merci d'être là"

"On se sent utile et apprécié. Les gens ont le sourire et nous disent "merci d'être là", c'est du bonheur", déclare la vendeuse. Le couple originaire de Charente s'est maintenant installé juste au dessus du commerce. "On a été super bien accueilli, ça y est on est chez nous !", ajoute David.

Ils ont notamment été aidé par la mairie qui leur loue le local gratuitement pendant un an pour leur permettre de mettre en route le commerce. Le maire, Michel Bosdevesy, déclare : "Nous n'avons qu'un seul but : avoir une boulangerie qui rende un service aux habitants, on est très content".

Un seul point noir

Le boulanger-pâtissier depuis 30 ans est en train de préparer une pièce-montée pour le restaurant à côté où un couple fête ses 50 ans de mariage. Il allume le four et précise : "il consomme 44 kilowatts, c'est énorme...". David doit surveiller de près la consommation, surtout depuis qu'il a fait l'estimation du prix de l'électricité.

La seule inquiétude du couple est le coût de l'électricité. © Radio France - Gabin Grulet

"On a pris exactement le même contrat que l'ancien propriétaire. Il avait 8 000 euros de charge par an, on en aura 24 800", assure l'artisan. Le couple estime que c'est la seule raison qui pourrait leur empêcher de poursuivre leur aventure à La Rochebeaucourt. Ce serait même "un déchirement", pour Florence, et sans nulle doute, pour les habitants du village.