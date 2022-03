"Je vois que la situation dans mon pays touche vraiment" : Vlada organise une collecte pour l'Ukraine

Vlada Hervieu vit depuis seulement deux ans en France après avoir épousé un Cherbourgeois rencontré à Kiev. En tant qu'Ukrainienne, apprendre cette guerre tout en étant loin de sa famille en Ukraine a été très dur. "Je pleurais tout le temps les premiers jours," raconte-t-elle, "maintenant je ne pelure plus parce que ça ne sert à rien. Il faut juste que je m'occupe." Et son occupation, cette jeune Ukrainienne l'a vite trouvée. Elle a lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux en début de semaine et organise une collecte pour envoyer de l'aide aux civils sur place.

Une chaîne de solidarité vite mise en place

Vlada travaille à la gare maritime de Cherbourg pour Nolan Transports, une entreprise de logistique irlandaise. Lorsque l'idée d'un envoi humanitaire en Ukraine lui vient, elle demande à son employeur si elle peut lui louer un camion pour acheminer les marchandises récoltées. "Je lui ai demandé combien est-ce que ça allait nous coûter, on était prêt à payer avec mon mari," affirme Vlada. Mais l'entreprise veut participer à l'effort de solidarité et lui prête un camion et un chauffeur pour faire le transport et sa contribution ne s'arrête pas là : "Ma collègue m'a appelée pour me dire que notre patron a déjà fait des collectes en Irlande. Il va envoyé une moitié de camion avec des dons et on va continuer à remplir le camion avec tout ce qu'on a ici."

"Ici", c'est un local prêté par le centre commercial des Eleis à Cherbourg. Depuis jeudi, les dons affluent. Vêtements, nourriture, produits d'hygiène, médicaments, etc, les tables installées se remplissent et les bénévoles mettent les denrées en carton au fur et à mesure. "Je vois que la situation dans mon pays touche vraiment," se réjouit Vlada, "je pense que les gens veulent vraiment faire quelque chose."

Des Cherbourgeois émus et généreux face à cette guerre

Malory fait partie des donateurs : "Je pense que c'est logique, j'aimerais bien que des gens soient solidaires avec moi et avec mon pays s'il m'arrivait ce genre de choses." C'est le sentiment de tous dans ce local juste à côté du centre commercial. La situation rappelle aussi de très difficiles souvenirs à certains. Éric et Jo sont très émus car ils ont connu l'exode en 1940 quand il fallait fuir l'armée allemande. "On se revoit sur les routes, dans les tranchées," se souvient Jo les larmes aux yeux, "alors c'est un peuple (ukrainien) vraiment admirable et qu'il faut aider." Camille vient d'avoir un bébé il y a quelques mois et la situation la bouleverse elle aussi : "En tant que jeune maman, on se sent tous concernés. C'est affreux, ce sont des choses qui ne devraient plus exister."

Il est possible de faire des dons jusqu'à dimanche 6 mars, 12h30 dans le local orné d'un drapeau ukrainien aux centre commercial des Eleis de Cherbourg.