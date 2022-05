"Je voulais qu'ils ouvrent ici depuis longtemps" : le restaurant Pitaya débarque à Périgueux

Premier jour d'ouverture pour le restaurant Pitaya et il y a déjà du monde qui attend sur le trottoir. Avec les travaux qui ont duré plusieurs semaines, le restaurant détonne dans la rue Taillefer : décoration aux allures de Bangkok, une terrasse en bois au soleil et des cuisiniers que l'on voit travailler derrière une vitre. On s'y croirait presque.

Beaucoup de curieux dans la file d'attente

Dans la file d'attente sur le trottoir, on y rencontre des familles, des lycéens, des couples ou encore des personnes âgées. Emilie et ses amies arrivent du lycée et s’insèrent dans la queue qui grossit à vue d'œil. Elles ont les yeux rivés sur le menu de Pitaya, impatientes… "Moi j'adore. Je voulais qu'ils ouvrent ici depuis longtemps, mais je ne pensais pas qu'ils le feraient à Périgueux" s'enthousiasme Emilie.

On s'est dépêché de venir pour tester

L'ouverture a attiré beaucoup de curieux comme Estelle, déjà installée en terrasse : "On est passé hier devant la vitrine, ça avait l'air vachement bien. Du coup, on s'est dépêché de venir pour tester". Et pour cette première fois, Estelle a choisi le "Nua Kao" : émincé de bœuf, crevettes, riz blanc thaï, pousses de soja et carottes sautés au wok, oignons frits, ciboulette thaï. Le plat le plus vendu et connu à Pitaya reste l'indétrônable "Pad Thai" : crevettes, nouilles de riz plates, pousses de soja, sauce soja, ciboulette ciselée, cacahuètes torréfiées et jus de citron vert.

Une clientèle entre 20 et 25 ans

Des plats appétissants que la marque Pitaya met en avant sur ses réseaux sociaux pour attirer une clientèle jeune entre 20 et 25 ans. Et ça marche : Agathe a été avertie de l'ouverture du restaurant sur Instagram et a décidé de venir avec ses amies après les cours. Pour ce premier jour d'ouverture, le restaurant Pitaya de Périgueux est arrivé en tête du classement des 142 établissements en France, selon le propriétaire Loic Médard. "Rien de surprenant pour une ouverture" ajoute-t-il. Prochaine grosse affluence il l'espère : le week-end ensoleillé du 14 mai.