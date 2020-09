Rencontre avec Jean-Baptiste Hoursiangou, le nouveau directeur de l’Idrac Business School de Bordeaux

L'Idrac Business School est l’une des écoles de commerce de Bordeaux. 8 campus en France et 8 également à l’étranger pour l'Idrac qui appartient à HEP Education, un groupe qui possède 35 écoles sur diverses secteurs d’activités comme la communication, le commerce ou le management. L'établissement bordelais se trouve dans le nouveau campus des bassins à flot. Depuis fin juin cette école de commerce est dirigée par Jean-Baptiste Hoursiangou. Elle accueille une centaine d'étudiants encadrée par un pool de formateurs.

Nouvellement nommé à la tête de l'Idrac Business School Bordeaux, Jean-Baptiste Hoursiangou ambitionne, dans un monde fortement concurrentiel, de redonner la dimension que mérite ce campus dans le département de la Gironde. Il va s'appuyer sur le visa pour le Bachelor Marketing et Business, une certification d'excellence pédagogique visée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Jean-Baptiste Hoursiangou, directeur de l’Idrac Business School de Bordeaux, invité de Leader Copier

