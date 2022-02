Jean Castex à Dunkerque : une enveloppe d'1,7 milliard d'euros pour décarboner ArcelorMittal

L'enveloppe de 1,7 milliard d'euros concerne deux des trois hauts-fourneaux. Lors de sa visite sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque, Jean Castex, le premier ministre, a précisé que ces investissements devraient permettre à l'aciérie de faire baisser ses émissions de CO2. L'objectif est d'atteindre 8 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030 contre 12 millions actuellement.

Deux des trois hauts-fourneaux remplacés

D'ici 2030, deux des trois hauts-fourneaux seront remplacés par des unités capables de fonctionner à partir d'hydrogène ce qui devrait permettre une réduction des émissions de CO2 de 35 %.

A partir de 2027, l'acier y sera produit à partir d'hydrogène et non plus de charbon. Des investissements sont également en cours pour intensifier l'utilisation d'acier recyclé. A terme, un kilo d’acier produit par ArcelorMittal contiendra jusqu’à 25 % d’acier recyclé.

Si on ne fait pas cette décarbonatation dans dix ans on n'existera plus

"On est soulagés parce qu'on attendait cette annonce depuis très longtemps, indique Christophe Leroy, chef d'atelier mécanique. Il est question de notre survie. Si on ne fait pas cette décarbonatation dans dix ans on n'existera plus."

L'enjeu de la formation

Au-delà des innovations technologiques, cet investissement devrait entraîner des transformations au sein du personnel. Une partie des salariés devront être formés, "dans toute l'usine on va devoir changer l'orientation professionnelle de beaucoup de salariés puisqu'ils seront concernés par les projets à venir, ajoute Christophe Leroy. Il y aura des reconversions professionnelles et certains employés partiront sur les nouvelles installations en exploitation et en maintenance."

La formation représente un défi majeur dans le dunkerquois notamment après l'annonce de l'arrivée de Verkor d'ici 2024, une usine de batteries électriques. "Il y a 28 % de chômeur dans ma commune. Nous avons beaucoup de jeunes sans emploi, à nous de relever le défi, espère le maire de Grande-Synthe, Martial Bayaert. C'est urgent. J'aimerais déjà qu'on puisse ouvrir des BTS à la rentrée prochaine dans le dunkerquois."

ArcelorMittal travaille déjà à une deuxième phase d'innovations avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone complète en 2050.