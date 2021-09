Que donne le plan "France Relance" en Limousin ? Le Premier Ministre est en Haute-Vienne ce lundi, pour en vérifier les déclinaisons concrètes. D'abord chez Orano à Bessines, puis à la mairie de Limoges, et enfin en gare de Limoges où il visite "le train de la relance" qui stationne aux Bénédictins.

Jean Castex à la relance ce lundi à Bessines-sur-Gartempe et à Limoges

Que donne le plan "France Relance" en Limousin ? Le Premier Ministre Jean Castex est en Haute-Vienne ce lundi matin, pour en vérifier les déclinaisons concrètes. Il s'est d'abord rendu à l'entreprise Orano Mining à Bessines-sur-Gartempe, qui vient d'inaugurer son tout nouveau CIME (Centre d'Innovation en Métallurgie Extractive) et qui a bénéficié d'une aide de plus de 6 millions dernièrement, au titre de "l'industrie du Futur", le groupe ayant présenté un projet qui vise à recycler les batteries des voitures électriques.

A lire aussi : Un an après son lancement, qui a profité du plan France Relance en Haute-Vienne ?

En Haute-Vienne, selon le bilan communiqué par la Préfecture, le Plan France Relance aurait déjà vu arriver la somme de 120 millions d'euros, et plus de 6 000 jeunes haut viennois ont bénéficié d’un soutien à l’alternance ou d’une aide à l’embauche, pour ne donner que quelques exemples. "Ca se sent", s'est félicité Pierre Massy, le Président de la CCI de Haute-Vienne, sur France Bleu Limousin ce lundi matin, précisant que "70 entreprises du territoire ont été élues à ce plan".

Le "train de la relance" en gare de Limoges © Radio France - Nathalie Col

Mais selon Pierre Massy, la relance est clairement contrariée par un manque de matières premières dans certains secteurs, et surtout par un manque général de main d'oeuvre : "l'ensemble des entreprises limousines, tous secteurs confondus, sont impactées par ce problème" a indiqué Pierre Massy, un sujet qui devait également être aux coeur des échanges entre Jean Castex et les acteurs économiques limousins.

A lire aussi : Les entreprises de Haute-Vienne de tous secteurs sont impactées par le manque de main d'œuvre

Le Premier Ministre devait ce matin aussi se rendre à la Mairie de Limoges, avant de se rendre en gare des Bénédictins, pour une présentation du "Train de la Relance" qui reste en gare de Limoges ce lundi et ce mardi. Il contient toutes les informations précises concernant les aides auxquelles les entreprises peuvent prétendre. Jean Castex doit regagner Paris en début d'après-midi.