Jean Castex annonce des millions pour les hôpitaux alsaciens, les soignants observent une minute de silence

En visite aux HUS, le Premier ministre Jean Castex a confirmé ce vendredi à Strasbourg 350 millions d'euros de dotation pour les établissements alsaciens, dans le cadre du Ségur de la santé. Plus tôt, des centaines de soignants s'étaient rassemblés pour dénoncer "la mort programmée de l'hôpital'.

En pleine cinquième vague du Covid, Jean Castex est venu à Strasbourg rencontrer des personnels hospitaliers épuisés et inquiets. La visite du Premier ministre, qui reste deux jours dans la capitale alsacienne, a commencé ce vendredi par l'hôpital civil, un établissement passé en plan blanc le 2 décembre. Un hôpital où il s'était déjà rendu il y a un an et où les soignants avaient déjà fait part de leur fatigue.

Le Premier ministre a passé une heure et demie à l'intérieur de l'hôpital, en compagnie des élus, de la direction et de représentants du personnel. A la sortie, il a reconnu l'endettement très élevé des HUS. Jean Castex a mentionné les 190 millions d'euros sur neuf ans, déjà annoncés, issus du Ségur de la santé, pour éponger un quart de la dette. Un engagement insuffisant au regard des besoins a réagi le syndicat CGT des hôpitaux.

Jean Castex a également annoncé 20 millions d'euros pour la réorganisation du pôle de psychiatrie des jeunes et des adultes et, toujours pour Strasbourg, le démarrage des études pour le projet de réhabilitation de l'hôpital de Hautepierre.

Une aide exceptionnelle de 20 millions d'euros pour les hôpitaux strasbourgeois

"Compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent ces établissements", le Premier ministre a décidé le déblocage d'ici la fin de l'année d'une aide de 20 millions d'euros. Il s'agit pour le gouvernement, de donner de l'air aux HUS et de faire face à la cinquième vague.

L'ARS du Grand Est a dévoilé ce vendredi l'ensemble du plan Ségur de la santé pour les établissements de la région : plus de 2,061 milliards d'euros de dotations, dont une partie était déjà annoncée, pour des projets qui s'étalent parfois sur dix ans, dans les hôpitaux et des Ehpad.

Une enveloppe de 56,8 millions d'euros est aussi promise au GHRMSA, le groupement hospitalier de Mulhouse, pour reconstruire et restructurer le service des urgences dont l'activité augmente continuellement. D'autres financements sont destinés à investir dans des établissements assurant des suites de suite, des hôpitaux locaux et des Ehpad. L'hôpital de Colmar recevra 11 millions d'euros pour se désendetter.

Le total des dotations de l'Etat s'élève en Alsace, selon le Premier ministre, à 350 millions d'euros.

L'hôpital public se meurt - le docteur Harscoat, médecin aux urgences et au Samu de Strasbourg

Quelques heures avant la visite du Premier ministre, plusieurs centaines de personnels hospitaliers s'étaient rassemblées sur le parvis des différents sites des HUS pour dénoncer "la mort programmée de l'hôpital". Ils ont observé une minute de silence pour dénoncer leurs conditions de travail.

Manifestation des personnels hospitaliers à Strasbourg avant la venue de Jean Castex. © AFP - MARTIN LELIEVRE

"Ce moment de recueillement a pour but d'informer la population que l'hôpital public se meurt", a témoigné Sébastien Harscoat, médecin aux urgences et au Samu de Strasbourg, "nous voulons continuer à soigner nos patients malgré l'épuisement, malgré la fermeture des lits, les restrictions budgétaires (...). Mais nous n'y arrivons plus".

L'Alsace est particulièrement touchée par la crise sanitaire : les taux d'incidence du Haut-Rhin (677 nouveaux cas pour 100.000 habitants) et du Bas-Rhin (652,7) sont les plus élevés du Grand Est (476) selon les chiffres de Santé Publique France, pour la semaine du 1er au 7 décembre.

La visite de Jean Castex se poursuit ce vendredi par une déambulation dans le marché de Noël de Strasbourg, dont la plupart des espaces sont soumis au pass sanitaire.

Samedi matin, à 9h15, il sera l'invité exceptionnel et en direct, de France Bleu Alsace. Le Premier ministre présidera ensuite la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat du 11 décembre 2018, puis il inaugurera à la mi-journée le tout nouveau Contournement Ouest de Strasbourg.