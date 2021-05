Jean Castex est arrivé dans la Drôme, où les élus attendent des annonces pour réduire la fracture numérique

Les élus locaux l'attendaient de pied ferme. Jean Castex est arrivé dans la Drôme, ce vendredi, à Crest, pour annoncer des mesures afin d'améliorer les réseaux de téléphone et d'internet dans les zones rurales. Avec le Premier ministre, le secrétaire d'État chargé du numérique et le PDG d'Orange.

Depuis des mois, (si ce n'est des années) les élus de Drôme et d'Ardèche dénoncent un réseau délabré et demandent un meilleur accès au téléphone fixe et internet dans les zones rurales. C'est pour leur répondre que Jean Castex a fait le déplacement ce vendredi dans la Drôme. Le Premier ministre est arrivé en fin de matinée pour visiter un chantier d’entretien du réseau cuivre, à Crest.

Ce vendredi matin, sur France Bleu Drôme Ardèche, Cédric O, le secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique, qui accompagne Jean Castex durant cette journée a annoncé que les négociations avec Orange avaient enfin abouti pour améliorer les problèmes de téléphonie fixe et d'Internet, notamment dans les zones rurales.

Il a également visité un second chantier, de déploiement de la fibre celui-ci, à Aouste-sur-Sye. En chemin, le Premier ministre a discuté avec les passants à Aouste-sur-Sye. Il a échangé avec une vieille dame à sa fenêtre et s’est invité dans la cour de l’école, où les enfants étaient... déchaînés !

PHOTOS - Visite ministérielle sur des chantiers à Crest et Aouste-sur-Sye

Mélanie Tournadre - Radio France

