Jean Castex est en Touraine ce samedi pour annoncer "un plan de reconquête" du tourisme sur cinq ans

Le château du Clos Lucé à Amboise où Léonard de Vinci vécut les dernières années de sa vie jusqu'à sa mort le 2 mai 1519. Vue sur le château et une sculpture dans le jardin, mai 2019.

En visite en Touraine ce samedi, Jean Castex doit dévoiler le plan "Destination France" pour le tourisme, secteur qui a été très marqué par la pandémie. Le Premier ministre devrait mettre en avant plusieurs axes de ce "plan de reconquête".

En milieu de matinée à Rochecorbon Jean Castex évoquera le projet de tourisme durable sur la Loire en rencontrant des acteurs engagés pour la mise en valeur du patrimoine et du tourisme durable qui proposent des sorties en bateau à voile sur la Loire. A la mi-journée, direction le Clos Lucé à Amboise où le Premier ministre dévoilera le plan de soutien au tourisme puis il rencontrera les acteurs de l'œnotourisme.

Parmi les axes annoncés : l'amélioration de la formation et l'attractivité des métiers du secteur, la valorisation du patrimoine, assurer la montée en gamme de l'offre, aider au développement d'infrastructures et des transports, encourager l'innovation et la numérisation. La numérisation justement, elle n'est pas encore au point en Touraine explique Pierre-Alain Roiron le président du Comité Régional du Tourisme : "La numérisation n'est pas encore totalement développée, beaucoup passent par des plateformes extérieures qui ont un coût pour les professionnels, il faut améliorer cela en faisant des packages complets, de la location de la voiture à celle des vélos, éventuellement au déplacement des bagages si vous êtes à vélo, c'est une chose essentielle".

Améliorer les infrastructures d'accueil autour de la Loire à vélo

Si la Loire à vélo est un véritable succès en Indre-et-Loire, Pierre-Alain Roiron estime que les différents hébergements doivent être d'un meilleur niveau pour les touristes comme les campings par exemple : "Sur chaque étape de la Loire à vélo, le niveau de prestations dans les campings est inégal, nous devons travailler sur cet aspect-là. Nous avons besoin d'aides de l'Etat pour la réalisation d'un plan d'investissement, notamment pour les collectivités locales que sont les communautés de communes ou les mairies qui parfois ont des campings qui ont eu tendance ces dernières années à vieillir".

Jean Castex attendu sur le remboursement des Prêts Garantis par l'Etat (PGE)

De ce plan de soutien au tourisme, les professionnels du secteur attendent en priorité un étalement du remboursement des prêts garantis par l'Etat (PGE), sur 10 à 12 ans, contre quatre ans actuellement. "Indispensable pour permettre aux entreprises de continuer à fonctionner et à investir" explique l'un des responsables du principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration, l'Umih. En Touraine, Pascal Brault le directeur du château d'Artigny à Montbazon pense que cet étalement du PGE serait le bienvenu : "Nous avons des projets en terme de rénovations de chambres, salles de bain, l'étalement nous permettrait à court terme de faire ce type de travaux. Nous ne sommes pas encore sortis complètement de la crise, il y a encore des incertitudes sur les prochains mois, il faut sortir la tête de l'eau même si les derniers mois ont été plutôt bons. Si nous avions une prolongation, cela serait bénéfique pour tous les hôteliers et restaurateurs afin qu'ils rebondissent en investissant et en faisant de la rénovation plutôt que du remboursement".

Le tourisme en France représentait en 2019, 7,4% du PIB et près de 10% des emplois dans notre pays.