Jean Castex : l'export au cœur du plan de relance avec une enveloppe de 250 millions d'euros

Au lendemain de la présentation du plan de relance à 100 milliards d'euros, Jean Castex est venu en assurer le service après-vente. Pour illustrer son ambition de relever la France après la crise sanitaire, le Premier ministre a choisi une usine basée à Châlons-en-Champagne (Marne), spécialisée dans la production et l'export de silos à céréales. Accompagné du ministre délégué en charge du commerce extérieur, Franck Riester, le chef du gouvernement a fait la promotion de l'exportation en y accordant un budget de 250 millions d'euros : il veut une économie "conquérante" sur la scène internationale.

La relance passe par l'export

L'exécutif se dit "convaincu de la nécessité d'accompagner encore mieux les entreprises à l'export", martèle Franck Riester, ministre délégué en charge du commerce extérieur. L'objectif est simple, il faut inciter à entretenir l'esprit de conquête sur les marchés internationaux. Un esprit que connaît bien l'entreprise hôte du jour, Privé SA, exportatrice de silos aux quatre coins du monde. Le contexte régional y est aussi propice, la région Grand Est étant la deuxième région la plus exportatrice de France.

"Nous mettons 250 millions d'euros pour renforcer les outils qui permettent l'accompagnement des entreprises, en terme d'assurance crédit à l'export, en matière de participation aux coûts de prospection. Nous avons aussi une partie pour la jeunesse, au cœur de ce plan de relance, on veut augmenter les alternances pour permettre aux entreprises de se déployer à l'international. Oui nous avons besoin de créer, de consommer en France, mais la qualité de nos produits et de notre savoir-faire font que l'export est essentiel à notre croissance", argumente Franck Riester.

L'État est au rendez-vous ! Ce fichu vaccin on va le trouver donc il faut tenir ! - Jean Castex, Premier ministre

Devant plusieurs dizaines de salariés, de partenaires et d'élus locaux, Jean Castex a tenu à rassurer ses interlocuteurs lors d'un échange d'une quarantaine de minutes. "Il faut tenir", a lancé le chef de l'exécutif face à l'inquiétude des salariés alors que les premiers impacts de la crise économique pointent le bout de leur nez. "Ce fichu vaccin on va le trouver", complète Jean Castex, conscient des contraintes engendrées par la menace du Covid-19. "Il est du devoir de l'État de préparer et d'anticiper la crise. L'État a été, est et sera au rendez-vous. Il ne sera pas seul", martèle Jean Castex en désignant les partenaires sociaux, les salariés et les entreprises.

Les salariés, entre inquiétudes et espérances

La crise sanitaire n'est pas finie a rappelé le Premier ministre, évoquant les premiers licenciements sur le territoire et la grande récession attendue à la fin de l'année. Dans ce contexte, les salariés de Privé SA ont écouté attentivement le chef du gouvernement, globalement satisfaits du plan de relance mais inquiets quant à leur avenir. "Avant le confinement, ça allait plutôt bien, là on ne sait pas si on va retrouver un rythme de croisière, si le carnet de commande va se remplir autant qu'avant. C'est bien que le Premier ministre soit là, il vient se rendre compte des réalités du terrain, on espère que ses annonces vont se traduire concrètement sur le terrain", témoigne Bruno, salarié depuis 26 ans.

"Bien sur qu'il y a une crainte", affirme Jean-Michel Privé, PDG de Privé SA. Le gérant se réjouit des annonces du Premier ministre dans le cadre de son plan de relance, l'enveloppe de 250 millions d'euros va permettre à des entreprises comme la sienne d'investir sur des machines, sur la recherche et le développement et donc sur l'emploi. "Si on a des crédits facilités, ça devrait nous aider pour acheter des machines, et les achats d'aujourd'hui sont les emplois de demain", explique le PDG. Jean-Michel Privé compte aussi profiter de la crise pour se diversifier. En plus des silos à céréales, "on se lance dans les couvertures pour immeubles et maisons, ça devrait être moins touché par la crise économique puisque la rénovation énergétique est aussi au cœur de l'après-covid. Pour l'instant ça représente 10% de notre activité, on espère, notamment avec le plan de relance, monter jusqu'à 50%", s'enthousiasme le gérant de Privé SA.