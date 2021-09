Jean Castex, Olivier Véran et Brigitte Bourguignon en visite en Bourgogne pour parler de l'autonomie

Le premier ministre et le ministre de la Santé se rendent ce jeudi 23 septembre au Creusot et à Autun en Saône-et-Loire. Une nouvelle visite de Jean Castex et d'Olivier Véran en Bourgogne consacrée cette fois à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Dans le communiqué annonçant cette visite de Jean Castex en Saône-et-More, la préfecture rappelle que depuis 2017, l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est une priorité du gouvernement. Dans le cadre du Ségur de la Santé annoncé en juillet 2020, un plan d’investissement conséquent a été engagé pour rénover en profondeur les structures qui hébergent les personnes âgées et des revalorisations salariales inédites sont mises en place pour reconnaître l’engagement sans faille des professionnels au sein des établissements et services médico-sociaux. Ce secteur reste aujourd’hui confronté à de nombreux défis, c’est pourquoi le Premier ministre sera ce jeudi en Saône-et-Loire afin de réaffirmer l’engagement de l’Etat en faveur du grand âge et de l’autonomie.

Accompagné d'Olivier VÉRAN, ministre des Solidarités et de la Santé, et de Brigitte BOURGUIGNON, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie, le Premier ministre se rendra tout d’abord dans une agence du réseau associatif national « Aide à domicile en milieu rural » (ADMR) au Creusot. Après avoir échangé avec les salariés et les bénévoles du réseau, il ira à Couches en immersion à la rencontre de personnes âgées bénéficiant d’un accompagnement à leur domicile.

Le Premier ministre visitera ensuite l’EHPAD Saint-Antoine situé à Autun qui bénéficie du soutien financier de l’Agence régionale de Santé pour améliorer la prise en charge de résidents atteints notamment de troubles d’Alzheimer, afin de leur proposer un accompagnement adapté qui favorise leur autonomie.

A l’issue du déplacement, le Premier ministre annoncera les nouvelles mesures en faveur du grand âge et de l’autonomie qui seront inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022.