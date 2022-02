Jean Castex à Roanne pour annoncer près de deux milliards d'euros de commande chez Nexter

Le Premier ministre annonce des contrats faramineux ce samedi 19 février : 444 véhicules de guerre pour une valeur de 1 milliard 257 millions d'euros vont être assemblés dans l'usine de Nexter à Roanne. Le site va également produire 33 canons et en rénover 76 pour 600 millions d'euros.

Nexter récupère en plus de cette commande un contrat de rénovation des canons Caesar de l'armée française.

Les livrets de commandes de l'entreprise Nexter à Roanne sont assurés au moins jusqu'en 2030. Jean Castex visite ce samedi 19 février le site de ce fleuron français de l'armement. Le Premier ministre officialise la signature d'une commande de plusieurs centaines de blindés et de canons mobiles pour une valeur de 1,257 milliard d'euros, ainsi qu'un contrat de 600 millions d'euros pour renouveler des engins déjà utilisés par l'Armée de Terre.

Un milliard 857 millions d'euros de commande

Dans le détails, 302 blindés Griffon, 88 Jaguar et 54 Griffons MEPAC (Mortiers embarqués pour appui au contact) vont être assemblés dans les prochaines années sur le site roannais. Le second contrat prévoit également la fabrication de 33 canons Caesar nouvelle génération, et la rénovation de 76 de ces engins déjà en service.

600 emplois créés dans le Roannais en deux ans

Ces commandes interviennent dans le cadre du programme Scorpion, qui vise le renouvellement du matériel de l'armée française. La loi de programmation militaire 2019-2023 prévoit l'accélération de Scorpion ; elle a déjà permis la création de 600 emplois à Roanne en deux ans selon Matignon. Le délégué CGT local parle d'un millier d'embauche en CDI à Nexter pour assurer la production.