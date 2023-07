Jean-Christian Goujou, l’amour des minéraux, de la géologie à la confection de bijoux

Ce docteur en géologie installé à la Chapelle-en-Vercors s’intéresse de plus en plus au travail des minéraux pour en faire des objets de parure. Une passion et un prétexte pour partager ses connaissances avec les clients.

Jean-Christian Goujou à l'œuvre sur l'une de ses machines. © Radio France - A.W. Depuis plusieurs décennies, Jean-Christian Goujou étudie la composition et la structure des sols pour le compte d'acteurs publics ou privés. Il est chargé de chercher la présence de certains minéraux pour justifier l'installation d'une mine par exemple, ou de repérer des dangers potentiels, comme la présence d'amiante environnementale. Il y a quelques années, Jean-Christian Goujou est revenu à ses premières amours, les minéraux. Il amasse les pierres, les travaille et confectionne des bijoux, qu'il vend dans sa petite boutique de la Chapelle-en-Vercors, Trésorogène . C'est là qu'il accueille France Bleu Drôme Ardèche pour une visite de l'atelier. Quelques exemples de réalisations de Jean-Christian. © Radio France - A.W. Le géologue devant l'une de ses vitrines. © Radio France - A.W.