Jean-Christophe Michelet, confiturier berrichon, veut ouvrir son école de confiture à Éguzon en 2022

Participer à un stage de confiture? Ce sera peut-être bientôt possible dans l'Indre. À Éguzon, le confiturier Jean-Christophe Michelet projette d'ouvrir une école spécialisée. Professionnels de la gastronomie et particuliers pourront y apprendre la confection de gelées traditionnelles, peu sucrées.

Comme 70% des Français, vous avez certainement un pot de confiture sur votre table tous les matins. France Bleu Berry vous présente donc un Berrichon qui maîtrise le produit, et veut nous en apprendre plus... Jean-Christophe Michelet, nommé double champion du monde de la confiture en 2019 à Beaupuy, dans le Lot-et-Garonne ! Ce confiturier a un un nouveau projet : l'ouverture d'une école de confiture en 2022 à Éguzon dans l'Indre, pour particuliers et professionnels.

REPORTAGE - Que pourra-t-on y apprendre en tant que particulier à l'école d'Eguzon-Chantôme? Copier

Apprendre à faire des confitures qui se rapprochent le plus possible du fruit, au naturel

Au sein de la Maison Michelet, on ne jure que par le fruit et ses saveurs. Confitures de fraises, hibiscus, ananas, ou encore cornichons et petit pois... En tous cas, la confiture se fait dans les règles de l'art! Jean-Christophe Michel cite ainsi l'auteure George Sand qui confectionnait beaucoup de pots dans sa cuisine à Nohant dans l'Indre : "faire des confitures, c'est aussi sérieux que d'écrire un livre".

Il n'y a pas de secret, juste une méthodologie pour faire des confitures à l'ancienne, en équilibrant.

Depuis son laboratoire à Éguzon-Chantôme, il songe donc depuis plusieurs mois à l'ouverture de cette école. Son idée est de proposer des stages d'un jour ou deux, pour revenir aux sources : "on va travailler deux ou trois fruits de saison par exemple, voir divers outils. Il n'y a pas de secret, juste une méthodologie pour faire des confitures à l'ancienne."

Ce chef qui sait préparer une confiture sans sucre ajouté veut transmettre ce goût du naturel : "nos grands mères faisaient des confitures avec un kilo de sucre, pour un kilo de fruits. L'idée, c'est de pouvoir expliquer ce qu'est ce produit... Comment on peut réduire en sucre, respecter des règles essentielles sur les capsules, les pots. Je veux leur apprendre à faire des confitures complètement traditionnelles, telles que faisaient nos grands mères. Mais on va essayer d'équilibrer un peu mieux les choses."

Partager, échanger, et redonner ses lettres de noblesse à la confiture

Jean-Christophe Michelet rappelle que la confiture date de l'Egypte Antique. Dans cette école, il souhaite transmettre ses connaissances, pour échanger sur ce produit historique : "pour moi la confiture, c'est un moment de partage. Vous partez en week-end le dimanche matin, même si vous la consommez pas, vous allez mettre un pot de confiture sur la table. Noël approche avec les foie gras, on va trouver des confits d'oignons, de figues, etc. Donc c'est vraiment un produit de convivialité et de partage."

Certaines confitures de la maison Michelet sont réalisées sans aucun sucre ajouté © Radio France - Sophie Allemand

Le Berrichon souhaite également former des cuisiniers, chocolatiers, pâtissiers dans son école ; afin de leur donner une autre vision du produit, sans texturant artificiel. Selon lui, des grands noms de la gastronomie sont intéressés par cette future formation. Mais il ne souhaite pas donner leur nom pour l'instant.

Jean-Christophe Michelet vise une ouverture de l'école pour 2022. Dans l'idéal, au bord du lac d'Éguzon. Il faut encore quelques mois pour préciser son projet.