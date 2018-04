Le Mans, France

Noël Peyramayou et ses équipes ont dressé une liste de six points à améliorer dans les domaines de l'accessibilité, l'acoustique, l'amiante, les formations obligatoires, la réglementation des marchés publics et les normes sismiques. " Des normes qui nous empoisonnent la vie, il y en a en cascade" regrette le président sarthois de la fédération française du bâtiment. "Par exemple, dans le domaine de l'accessibilité, il y a trois hauteurs réglementaires de marches : 16, 17 et 18 cm. Alors imaginez qu'une personne tombe dans les escaliers. Elle peut se retourner contre l'entreprise parce que la hauteur des marches était de 17 cm au lieu de 16 cm etc... Qu'il y ait un cadre précis permettant de construire en toute sécurité, c'est ce qu'on demande. Il n' y a besoin que d'une norme pas cinquante".

La terre n'a jamais tremblé au Mans !

Selon Noël Peyramayou, l'excès de normes complique la vie des petites entreprises du bâtiment mais il fait aussi grimper la facture des collectivités locales : " C'est 5 à 6 % de surcoût" lui répond en écho Jean Claude Boulard. Le maire du Mans a "un exemple précis en tête : les normes sismiques. La terre n'a jamais tremblé au Mans mais il y a des coûts supplémentaires quand la ville construit un bâtiment car on nous impose des fondations spéciales alors qu'il n' y en a pas besoin. Je me promène souvent avec la photo de la muraille gallo-romaine qui n'a pas bougé depuis 2000 ans. Il faut des normes mais elles doivent être adaptées. C'est comme le sel et le poivre. Quand il n'y en a pas, c'est immangeable. Quand il y en a trop c'est immangeable, aussi. Tout est question de proportion".

Jean Claude Boulard doit remettre une liste de dix propositions de normes à supprimer au Premier ministre au mois de juin. " J'ai bon espoir que l'on avance sur certains points même si quand on touche aux normes, il y a une levée de boucliers de la part des experts et de ceux qui vivent de cet empilement de normes".