La nouvelle éco : Jean-Claude et Valérie, handicapés tous les deux, ont ouvert leur restaurant à Fromentières

Ils sont handicapés tous les deux, mais leur motivation est plus forte que tout. Valérie et Jean-Claude Galivel ont repris le restaurant de Fromentières, près de Château-Gontier-sur-Mayenne, aussi grâce aux aides permises aux personnes en situation de handicap.

Leur histoire est une illustration de courage et de motivation. Valérie et Jean-Claude sont tous les deux handicapés. Il y a quelques années, Valérie a fait une série d'AVC, au cours desquels on lui a découvert un anévrisme cérébral. Après une période où elle s'est retrouvée paralysée, elle s'est remise mais reste très ralentie et fatigable. Jean-Claude, lui, a eu de graves problèmes osseux qui lui ont laissé plusieurs prothèses, à la main, au pied et aux hanches. Mais, leur passion, c'est la cuisine. Malgré l'avis des médecins, pas question de laisser tomber.

Le restaurant cherchait un repreneur

Le maire de Fromentières cherchait des repreneurs pour le restaurant du bourg. Ce sont Valérie et Jean-Claude qui ont répondu à son annonce sur le Bon Coin. Face à leur dynamisme et leur motivation, il n'a pas eu d'hésitation. Le couple a pu s'installer. C'était en janvier 2020 ! Deux mois plus tard, c'était le premier confinement. Mais, n'étant pas du genre à se décourager, Valérie et Jean-Claude ont mis en place un service à emporter et un dépôt de pain. Après un début en fanfare, ils subissent de plein fouet la crise sanitaire et ses effets, mais réussissent à s'en sortir.

Des aides à l'installation pour les personnes handicapées

S'ils ont pu s'installer, ce n'est pas vraiment grâce aux banques " quand vous êtes handicapé, on ne vous fait pas confiance, raconte Jean-Claude. Nous, on est assurés pour rien. Sauf si on est mort"! Les soutiens, ils les ont reçues de l'agefiph, et ses services d'aide financière pour les personnes handicapées, ainsi que de BGE. La ville de Fromentières, également, les a exonérés de loyer. C'est ainsi qu'ils ont pu avoir les 25 000 euros nécessaires à leur installation.

L'accueil chaleureux des mayennais

Valérie et Jean-Claude sont de grands voyageurs : Chambéry, la Bretagne, les Caraïbes et maintenant la Mayenne. "On a beaucoup bougé, poursuit Jean-Claude, mais jamais on n'a eu un accueil comme ici. Les mayennais nous ont montré qu'ils avaient un grand coeur". Eux, de leur côté, savent se montrer disponibles. "Si on nous demande un plat particulier, on se débrouille toujours pour le fournir". Et tout cela avec le sourire "on est handicapés, c'est vrai, mais il y a pire! Il faut regarder devant, derrière, on n'y peut rien". Leur restaurant a été rebaptisé, c'est désormais "Chez Val et JC".