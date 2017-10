Jean-Claude Gaudin en appelle au préfet dans la grève des éboueurs à Marseille

Le maire LR de Marseille en appelle au préfet pour libérer les centres de transfert des ordures ménagères bloqués par un mouvement de grève des éboueurs depuis mercredi. Un référé doit être examiné lundi ou mardi par le tribunal administratif.

Jean-Claude Gaudin, le maire LR de Marseille (Bouches-du-Rhône) et président de la métropole Aix-Marseille, en appelle dimanche au préfet pour libérer les centres de transfert des ordures ménagères bloqués par un mouvement de grève des éboueurs depuis mercredi. Le mouvement d'une partie des salariés de l'entreprise Derichebourg, chargée du nettoiement, s'est durci ce week-end.

"Aucune poubelle n'a été ramassée à Marseille", déplore Jean-Claue Gaudin

Dans un communiqué, le président de la métropole Aix-Marseille fait part de sa colère : "à cause de ce blocage, aucune poubelle n'a pu être ramassée au cours de la nuit dernière (nuit de samedi à dimanche)". "Il n'est plus acceptable que quelques irréductibles paralysent l'outil de travail de l'ensemble des agents de collecte et sanctionnent les habitants de toute une ville pour un conflit qui ne les concerne en rien".

Des procédures trop lentes

Le tribunal administratif de Marseille doit examiné ce lundi ou mardi un référé. Si ce référé est accepté, les forces de l'ordre pourraient intervenir. "Mais les procédures sont bien trop lentes pour prendre en compte l'urgence de la situation", souligne le communiqué de la métropole. Jean-Claude Gaudin demande donc immédiatement "aux services de l'Etat de faire libérer l'accès des centres de transfert".

Un conflit depuis mercredi

Des salariés de l'entreprise Derichebourg chargée du nettoiement ont cessé le travail dans le 2e, le 15e et le 16e arrondissements de Marseille mercredi pour obtenir le maintien d'une prime, empêchant la collecte et l'évacuation des déchets de la commune et des communes environnantes.