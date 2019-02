Jean-François Cesarini favorable à un retour de l'ISF "pour l'argent qui dort"

Le député LREM de Vaucluse Jean-François Cesarini est favorable à un retour de l'Impôt sur la fortune pour les contribuables les plus riches qui n'investissent pas dans ce qu'il appelle l'économie réelle.

Vaucluse, France

Jean-François Cesarini rouvre le débat sur l'ISF. Aux côtés de 21 autres parlementaires, le député La République en Marche de Vaucluse propose un autre modèle d'impôt sur la fortune. "Il faut être cohérent avec la promesse de départ du candidat Macron", se justifie Jean-François Cesarini.

Un impôt sur la fortune nouvelle version

Le vauclusien propose de conditionner l'ISF à l'investissement dans l'économie. "Si vous investissez dans une PME ou TPE, vous ne payez pas l'ISF. Si vous avez fait dormir votre argent, vous le payez à nouveau", explique-t-il.

Jean François Cesarini ne veut pas d'un retour de l'impôt tel qu'il était avant sa suppression par Emmanuel Macron : "on ne veut pas confisquer l'argent aux riches. On leur dit d'investir leur argent, en plus ils feront des bénéfices".