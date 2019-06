Jean-Guy Le Floc'h, le patron d'Armor Lux, invité spécial jusque 9h sur France Bleu Breizh Izel

Toute la matinée, le patron de l'emblématique entreprise à rayures est avec nous en studio. Jean-Guy Le Floc'h répond à nos questions et se confie à notre micro jusque 9h.

Quimper, France

Le patron d'Armor Lux est avec nous pour parler des 80 ans de son entreprise, mais également de son parcours, de la célèbre marinière qui continue à faire le tour de monde et nous livrera ses points de vue sur l'actualité pour une matinale spéciale. "Les Allemands et les Japonais" sont fans des marinières nous a-t-il déjà précisé dans le journal de 8h.

Canicule et usine

Jean-Guy Le Floc'h nous a également précisé que la prise de service des ouvriers et ouvrières des usines a été avancé à 6h au lieu de 7h ce matin pour atténuer les effets de la chaleur. Il n'est pas exclu non plus de fermer l'atelier demain à Quimper.