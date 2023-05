Jean-Luc Chenut espère "peser dans l'écriture de la future réforme du RSA"

Avant de réformer le Revenu de solidarité active, le gouvernement teste cette année une nouvelle formule du RSA, dans 18 départements dont l'Ille-et-Vilaine. L'expérimentation va débuter dans les prochains jours d'après Jean-Luc Chenut, le président du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine, pour qui il faut davantage d'accompagnement des bénéficiaires du RSA.

France Bleu Armorique : Le gouvernement veut donc conditionner son versement à 15 à 20 h d'activité ou de formation par semaine. Pourquoi y êtes-vous opposé ?

Jean-Luc Chenut : Le projet de réforme doit améliorer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA en augmentant très sensiblement les moyens, en conseillers d'insertion autour avec des financements de l'État. Cette approche, elle nous intéresse parce que le but n'est pas que des allocataires restent très longtemps au RSA. On sait que plus longtemps on y reste, plus il est difficile d'en sortir. Par contre, nous sommes opposés à l'idée qu'il y aurait en face une forme d'obligation d'un travail qui ne dirait pas son nom. Pour nous, ces heures, ces 15 à 20 h dont il est question, doivent être des heures d'accompagnement social, de formation, de réassurance, de temps consacré pour eux, pour se remettre dans des dispositifs de santé, régler des problèmes de garde d'enfant ou encore avoir du temps pour passer le permis de conduire.

Parmi les départements choisis, il y a la Seine-Saint-Denis, qui a décidé de se retirer de cette expérimentation. Pourquoi avoir malgré tout décidé de continuer ?

Il y a la notion d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir apporter la preuve localement que telle méthode est différente et plus vertueuse. Si nous ne nous mobilisons pas dans ce dispositif pour faire entendre une autre voix, bien évidemment, ce serait la vision la plus stigmatisante qui s'imposerait. Nous savons que le contexte est défavorable. Il y a eu des déclarations successives du président de la République et de différents ministres qui sont des approches très stigmatisantes, qui pointent des personnes qui seraient réfractaires à l'idée du travail. Alors que la réalité, quand on connaît un petit peu les bénéficiaires, c'est qu'on a parfois des personnes extrêmement éloignées qui ont eu des parcours très difficiles. Par contre, nous voulons avoir un temps suffisant pour faire cette expérimentation et il nous semble qu'un an et demi, c'est le minimum pour en tirer des conclusions.

Vous comptez également, avec cette expérimentation, pouvoir peser davantage dans l'écriture de la future réforme du RSA ?

Bien sûr, mais modestement et avec détermination. On considère que dans ce dispositif, il faut faire entendre notre voix. On a posé un certain nombre de principes. S'il y a ce qu'on appelle des lignes rouges qui étaient franchies, et bien nous sortirons du dispositif.