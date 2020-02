Jean-Luc France, directeur Naval group Cherbourg : "On est sur une dynamique forte"

Cherbourg, France

Il y a quelques semaines, Naval group a été pointé du doigt dans plusieurs articles de la presse australienne. On y dénonçait des retards et des dépassements budgétaires dans le programme de livraison des sous-marins à l'Australie. Il était même sous-entendu que le gouvernement pourrait se désengager. Tout a été démenti depuis. Tout était faux ?

Tout était faux. On est dans un contexte extrêmement concurrentiel. Et Naval group est engagé sur des prospects importants pour la dynamique du groupe, et notamment aux Pays-Bas. Et parfois certains utilisent de la désinformation pour mettre à mal des concurrents. On est aujourd'hui sélectionnés pour les Pays-Bas, avec deux autres concurrents. Dans cette phase de négociations, on reste prudents et déterminés à gagner ce contrat.

D'ici combien de temps espérez-vous le gagner ce contrat ?

On est sur la dernière ligne droite. On est dans des contrats qui se font de gouvernement à gouvernement.

L'année dernière, on a reçu 10 000 CV pour 300 postes.

Le programme australien est dans les clous ?

Oui. On a une date très importante, c'est 2032, avec la sortie et la livraison du premier bateau en Australie. Tout va bien sur ce contrat.

Le site Naval group de Cherbourg se porte bien : il y a eu 300 embauches l'an dernier. 400 sont prévues cette année. Pourquoi avez-vous besoin de tant de main d'oeuvre ?

On est sur une dynamique forte. On a sept programmes conséquents. On est en phase d'étude sur un certain nombre d'entre eux. Il y a des réalisations qui se préparent. Il y a donc une dynamique de croissance, portée par un carnet de commande lourd. Il faut suivre le rythme au niveau de l'emploi. L'année dernière, on a reçu 10 000 CV pour 300 postes. Le fait d'avoir changé de nom il y a quelques années, le contrat australien... Tout ça a changé l'image du groupe. Aujourd'hui, on est capable d'avoir sans difficulté l'adéquation des besoins ressources sur le site de Cherbourg.

Le site du terre-plein des Mielles est une opportunité qu'on saisit pour continuer à nous développer

Est-ce une manière aussi de se préparer au programme de construction des sous-marins nucléaires lanceur d'engins 3e génération (SNLE 3G)?

C'est un des enjeux forts du site. On parle des années 2023-2025, donc c'est bientôt, pour commencer la réalisation de ces sous-marins. Aujourd'hui, on est dans une phase d'études qui est forte. La dynamique, elle est pour ces SNLE 3G, mais aussi pour le programme Barracuda. On a eu la commande du sixième bateau l'année dernière. On en a encore cinq à livrer. Il ne faut pas oublier les Scorpène livrés aux Marines brésilienne et indienne. On a encore pas mal d'activité sur le site de Cherbourg, notamment une assistance technique forte.

Vous allez moderniser le site. Comment ça va se passer ?

On a un bâtiment qui est en phase de construction à l'entrée du site. ça représente quelques millions d'euros d'investis. On est dans une phase de modernisation forte pour préparer les SNLE 3G et les programmes à l'international. C'est dans ce cadre qu'on souhaiterait acquérir le bâtiment destiné à OpenHydro. On a un avantage à Cherbourg, c'est l'innovation. On a des développements important dans le cadre de nos réalisations futures. Le site du terre-plein des Mielles est une opportunité qu'on saisit pour continuer à nous développer.

Vous êtes à l'étroit sur le site historique ?

Oui, et plutôt que d'investir sur un bâtiment, on va utiliser ce bâtiment qui a beaucoup d'atouts, notamment un accès par la mer qui permet de relier les deux sites de Cherbourg. C'est en cours. On vise le début du mois prochain [pour prendre possession du site des Mielles].