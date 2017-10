Jean-Luc Mélenchon au secours des salariés de General Electric à Grenoble

Jean-Luc Mélenchon a répondu à l'invitation des salariés de General Electric dans leur combat contre les 345 suppressions d''emplois prévus le site Hydro à Grenoble. Il a fustigé "les patrons débiles" et adjuré Emmanuel Macron et son Ministre de l'Économie de "prendre leurs responsabilités".

Jean-Luc Mélenchon est venu à la rescousse des grévistes de General Electric qui s'opposent aux plan de licenciements qui vise 345 des 800 emplois du site grenoblois du géant américain. Ce site qui fabrique des turbines hydroélectriques depuis une centaine d'années est né sous le nom de Neyrpic avant d'être racheté par Alstom puis par GE en décembre 2014.

Le leader de la France Insoumise, fidèle à son style , a fustigé les "patrons débiles", applaudi par plusieurs centaines de salariés, leurs familles, et des militants du mouvement des Insoumis.

Jean-Luc Mélenchon a aussi a "adjuré" le président Macron et son ministre de l'Économie Bruno Le Maire de prendre leurs "responsabilités" dans le dossier GE Hydro/Alstom. "J'adjure le président Macron et le ministre Le Maire de comprendre ce qui est en jeu: il ne s'agit pas seulement d'un montage financier mais d'une question technique et de qualification" dont relève la souveraineté industrielle du pays, a déclaré M. Mélenchon.

Il a regretté l'absence sur place de Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom qui était entendu par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale à Paris et l'a inviité à "aller voir les gens"

Une délégation d'une cinquantaine de salariés s'est rendue à l'Assemblée nationale pour faire acte de présence au moment où le PDG d'Alstom était entendu sur la fusion de groupe avec Siemens.

Aujourd'hui encore, Christophe Castaner a reconnu que " la restructuration des activités hydroélectriques de GE Hydro/Alstom à Grenoble n'est "pas conforme aux engagements pris" par le groupe ". Le porte-parole du gouvernement répondait à une question de la députée socialiste du Sud Isère Marie-Noëlle Battistel. Thierry Castaner a ajouté que ce dossier GE Hydro/Alstom est "un sujet de préoccupation (...) non pas locale, mais nationale pour notre économie" des mots que l'on avait pas encore entendus de la part du Gouvernement. Bruno Lemaire , Ministre de l'Économie avait surtout fait entendre que l'État ne rachèterait pas les 20% d'actions qu'il pourrait acquérir avant le 17 octobre pour avoir son mot à dire dans la stratégie du groupe.

Une délégation de six syndicalistes sera reçue à Bercy ce jeudi matin pour une réunion exclusivement technique et l'ensemble des acteurs concernés par la restructuration de General Electric Hydro/Alstom de Grenoble est attendu par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Benjamin Griveau le 16 octobre.