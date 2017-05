Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou en Creuse ce mardi pour GM&S

Les leaders de la France Insoumise et du NPA seront à La Souterraine, ce mardi, pour soutenir les salariés de GM&S.

Alors que les salariés de l'équipementier automobile sont en pleine négociation avec PSA et Renault, ce lundi, à la préfecture de la Creuse, on apprend que Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou se rendront sur le site, ce mardi.

Manifestation à 15 h

Une nouvelle manifestation est organisée, ce mardi, pour soutenir les 277 salariés, menacés par la possible liquidation judiciaire de leur entreprise. Un rassemblement aura lieu à 15 h devant l'usine. Un cortège se formera ensuite pour rejoindre la mairie de La Souterraine.