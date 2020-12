Les aides aux restaurateurs ne sont que "des pourboires" pour Jean-Luc Viginiat, président de l'UMIH 19

Les restaurateurs et hôteliers manifestent à Paris ce lundi après-midi, pour réclamer la réouverture de leurs établissements. Parmi eux, Jean-Luc Viginiat, président de l'Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière en Corrèze, dénonce des incohérences et des aides insuffisantes.

Les restaurateurs, hôteliers et patrons de bars et discothèques se mobilisent à nouveau ce lundi après-midi à Paris, pour réclamer la réouvertures de leurs établissements. Une manifestation à laquelle tenait à participer Jean-Luc Viginiat, patron du Montauban à Brive et président de l'UMIH, l'Union des Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration en Corrèze. Avant d'aller défiler, il était l'invité de France Bleu Limousin.

Un sentiment d'injustice

Comme tous ses confrères, Jean-Luc Viginiat n'a qu'une hâte : retrouver ses fourneaux et ses clients. D'autant qu'il dénonce une situation incohérente. "Pourquoi certains sont ouverts ? Les cantines scolaires, les restaurants d'entreprises ou pour les personnels administratifs, les restaurants de l'Assemblée nationale et du Sénat... et on ne peut pas venir chez nous !" Il estime pourtant que la profession a fait tout ce qu'il fallait, aussi bien au niveau des gestes barrière que du protocole renforcé, pour que les clients soient le plus en sécurité possible.

Après 38 jours de fermeture, on voit que les cas augmentent et que c'est pas chez nous.

Selon Jean-Luc Viginiat, certains restaurants corréziens ont déjà fait faillite à cause de cette crise sanitaire et à terme l'UMIH redoute jusqu'à 30% de défaillances d'entreprises. Pour les patrons "c'est le désespoir" et les aides promises ne sont que "des pourboires" à ses yeux, ou du moins une indemnisation, mais pas une aide à la hauteur des pertes subies. Il rappelle que les restaurateurs ont de lourdes charges à payer : loyers, remboursement de prêts garantis par l'Etat. "Tout ça va être à payer et les 10.000 euros ou les 15 à 20% du chiffre d'affaire annoncés ne suffiront pas."

Détresse et hécatombe

Le président de l'UMIH en Corrèze va même plus loin. Il estime que l'Etat devrait assumer toutes les charges, puisque c'est le gouvernement qui a décidé de la fermeture des restaurants. "Ces gens-là ne font pas le job et ils ne voient pas la détresse dans nos métiers et l'hécatombe, y compris pour nos fournisseurs qui vont avoir une saison catastrophique." Au-delà, il y a aussi des apprentis, dont l'année de formation est "foutue" selon Jean-Luc Viginiat, qui redoute que ça remette en cause l'intérêt pour ces métiers et donc la transmission de ces professions et des entreprises.

La solution, pour sauver le secteur, serait peut-être de décentraliser les décisions ajoute Jean-Luc Viginiat. Il aimerait que les préfets puissent adapter les mesures et les restrictions en fonction de la situation dans chaque département. Avec ses collègues corréziens, il se dit en tout cas prêt à se remettre au travail dès qu'il aura le feu vert. "Après si un restaurateur fait n'importe quoi, qu'on le sanctionne. Mais qu'on nous laisse bosser !"