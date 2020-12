PHOTOS - Un nouveau site touristique ouvrira bientôt au public à Saint-Léon-sur-Vézère en Périgord Noir

Le Périgord Noir comptera très bientôt un site touristique de plus. Jean-Max Touron, qui possède déjà une douzaine de sites en Dordogne et dans les départements limitrophes, vient d'acquérir le Manoir de la Salle et son donjon fortifié, à Saint-Léon-sur Vézère.

Quand il évoque sa nouvelle acquisition, Jean-Max Touron a les yeux qui brillent, comme ceux d'un enfant qui aurait fêté Noël avant l'heure. Déjà propriétaire d'une douzaine de sites touristiques, en Dordogne, dans le Lot et en Haute-Vienne, l'entrepreneur vient d'acquérir, pour un montant qu'il ne souhaite pas dévoiler, le donjon fortifié et le Manoir de la Salle à Saint-Léon-sur-Vézère en Périgord Noir. Tout juste reconnaît-il que l'investissement "n'a pas été énorme".

A 80 ans, le Buguois ajoute ainsi une treizième pièce à son impressionnante collection, qui comprend déjà en Périgord le Roc-de-Cazelle, la Roque-Saint-Christophe, la Maison forte de Reignac, le Préhistoparc, la grotte du Sorcier, l'abri Cro-Magnon, le Manoir-de-Gisson à Sarlat ou encore le fort de la Roque-Gageac qui a rouvert l'année dernière.

Le manoir de la Salle et son donjon datant du XIVe siècle © Radio France - Emmanuel Claverie

Une site en parfait état

Le manoir du XVe siècle et son donjon fortifié du XVIe, restaurés il y a peu, sont dans un parfait état de conservation. Et pour cause, l'ancien propriétaire, un médecin de Cannes y logeait sa mère il y a une quinzaine de jours encore. Dans les murs depuis dimanche dernier, Jean-Max Touron ne se lasse pas de contempler sa nouvelle acquisition. "Un magnifique endroit classé monument historique dans un des plus beaux villages de France. Le manoir dispose de nombreux atouts avec son sol en pisé, ses grandes dalles, ses belles cheminées, un superbe escalier et même le chauffage central, il est magnifique!" s'extasie-t-il.

Le manoir a été accolé au donjon au XVe siècle © Radio France - Emmanuel Claverie

L'ouvrir ou public

Si bien que le nouvel acquéreur aurait pu en faire sa nouvelle demeure. "Ce n'est pas mon but de l'occuper, pas du tout" rétorque t-il. A 80 ans, le Buguois est impatient de relever un nouveau défi. "C'est un challenge de réussir à faire quelque chose de beau, de bien explique-t-il. Parce que ma plus grande fierté, c'est de faire écarquiller les yeux à plus de 500.000 visiteurs par année.

La salle d’honneur du Manoir de la Salle à Saint-Léon-sur-Vézère en Dordogne © Radio France - Emmanuel Claverie

L'ouvrir au public oui, mais dans quel objectif? Jean-Max Touron ne le sait pas encore précisément. "Il y a des idées qui fourmillent dans ma tête confie-t-il et je n'ai pas pris de décision franche. Mais tous les sites que j'ai ouverts ont subi des rectifications au fur et à mesure des années. On va déjà l'ouvrir comme ça, l'animer un peu, voir quelle est la demande et ce qu'en pense le public".

Une chambre du donjon en parfait état avec son mobilier © Radio France - Emmanuel Claverie

De légers aménagements vont être faits dans les semaines qui viennent pour faciliter l'accès du public. Il faut également obtenir les autorisations officielles et mettre en place des panneaux routiers. Le site pourra ensuite ouvrir avant l'été 2021, peut-être même pour les vacances de Pâques espère Jean-Max Touron.

Les latrines du donjon sont d’époque © Radio France - Emmanuel Claverie

Ecoutez le reportage de France Bleu Périgord Copier

Les meubles de la bibliothèque dans le donjon © Radio France - Emmanuel Claverie

Jean-Max Touron rêvait depuis des années d'acheter le Manoir de la Salle et son donjon fortifié Copier