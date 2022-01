Jean Nicolas Antoniotti élu président de Inizià

Après plus de 20 ans à la tête de Femu Qui, Jean-Nicolas Antoniotti vient d’être élu président de Inizià, l’incubateur d’entreprises innovantes de Corse.

Une suite logique

Jean Nicolas Antoniotti a été élu le 5 janvier dernier à l'unanimité des membres du Conseil d'Administration d’Inizià, l’Incubateur d’entreprises innovantes de Corse.

Pour les 3 prochaines années, il succède à Dominique Federicci, le président de l'Université de Coese,

Désigné « personnalité qualifiée » par le Président du Conseil exécutif de Corse, Jean-Nicolas Antoniotti était membre du Comité de Sélection et de Suivi (CoSS) de l’incubateur depuis 2020. Impliqué depuis de nombreuses années en faveur de l’innovation et du développement économique de la Corse, il est à l’initiative du fonds d’investissement Femu Quì, qu’il a présidé pendant plus de 20 ans.

Il est également membre fondateur d’A Fundazione de l’Université de Corse en tant que Président de l’entreprise Demeures Corses et, depuis 2017, Président du Conseil de l’École d’Ingénieur Paoli Tech de l'Université de Corse

INIZIÀ, l’incubateur de Corse, fer de lance de la politique d’innovation régionale.

Sa mission, de service public, consiste à accompagner et soutenir la création et le développement d’entreprises innovantes en Corse grâce à un dispositif d’ingénierie complet à destination des entrepreneurs. INIZIÀ porte également une mission de diffusion de la culture de l’innovation et réalise chaque année plusieurs actions de sensibilisation afin d’encourager l’émergence de nouveaux projets à forte valeur ajoutée pour le territoire.

Son Conseil d’Administration est composé de ses membres fondateurs : la Collectivité de Corse, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et la Communauté d’Agglomération de Bastia, l’Université de Corse, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse et de deux personnalités qualifiées, désignées par le Président du Conseil Exécutif de Corse.

Créé en 2006, INIZIÀ est, en Corse, le seul incubateur public. Il bénéficie de l’agrément du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation