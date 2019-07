Jean-Paul Delevoye remet ce jeudi son rapport très attendu sur la réforme des retraites

Marseille, France

Après 1 an et demi de concertation, place aux annonces ! Le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye remet ce jeudi matin son rapport au Premier ministre Edouard Philippe. Son document est censé inspirer un projet de loi maintes fois repoussé et attendu en Conseil des ministres à l'automne. Régimes spéciaux, fonctionnaires, droits familiaux, pensions de réversion, pilotage d'un budget de plus de 300 milliards d'euros, difficile transition entre les deux régimes : de nombreux thèmes ont été passés en revue ces derniers mois.

Ce n'est pas une réforme, c'est un projet de société assurait récemment Jean-Paul Delevoye

"Plus juste et plus lisible", le futur "système universel" de retraites est censé remplacer les 42 régimes existants avec un âge légal de départ maintenu à 62 ans, conformément à la promesse du candidat Macron. Jean-Paul Delevoye devrait proposer un "âge d'équilibre" à 64 ans assorti d'un système de bonus-malus pour compenser la disparition dans le régime à points des notions de durée de cotisation et de taux plein, qui contribuent à repousser les départs.

Pour Hélène Honde, secrétaire de l'union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, "on n'est plus dans système par répartition, on n'est plus dans un système de solidarité intergénérationnel. Chaque salarié devra se financer sa retraite en fonction de son salaire. Cela aboutira à des pensions plus faibles, un âge de départ à la retraite reculé." Le syndicat appelle d'ors et déjà à une journée de mobilisation le 24 septembre.