Jean-Pierre Denis quittera le Crédit Mutuel Arkéa le 11 mai prochain

C'est acté, Jean-Pierre Denis, le président du Crédit Mutuel Arkéa, quittera ses fonctions lors de l’assemblée générale le 11 mai prochain. Réunis ce lundi, les conseils d'administration du Crédit Mutuel Arkéa, du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest ont pris acte de sa décision de ne pas renouveler son mandat d’administrateur "qu’il cessera donc de présider à partir de cette date" indique Arkéa dans un communiqué.

A la tête du groupe bancaire depuis 2008, Jean-Pierre Denis avait notamment porté le projet de faire vivre Arkéa indépendamment du Crédit Mutuel, engagement là un bras de fer avec la confédération.

Il n'en est toujours rien. Le communiqué précise qu'il reste un ardent promoteur du "plan stratégique Transitions 2024. Il réaffirme également l’inscription de la trajectoire de croissance du Crédit Mutuel Arkéa dans le cadre de son projet d’indépendance, que le groupe est résolument déterminé à obtenir".

Après le départ du directeur général Ronan Le Moal, en 2020, il est le deuxième du binôme partisan de l'indépendance à quitter le navire. "J’éprouve une immense fierté à avoir, au cours de ces quatre mandats en tant que Président, conduit le Crédit Mutuel Arkéa, dont la trajectoire est toute tracée pour les années à venir, avec ce plan stratégique, Transitions 2024, que nous avons construit ensemble. Le groupe dispose aujourd’hui de toutes les cartes pour continuer à tracer sa propre route, comme il l’a toujours fait, et c’est avec confiance et sérénité que je confie à Hélène Bernicot et Anne Le Goff, avec mon successeur, le soin de poursuivre cette si belle aventure" commente Jean-Pierre Denis dans le communiqué du groupe.