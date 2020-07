Jean Pierre Hoareau, directeur du magasin Brico dépôt à Auxerre

Jean Pierre Hoareau, on peut dire que l'impact de la crise sanitaire a été limité pour votre enseigne ?

Après l'annonce du confinement le 17 mars dernier, nous avons fermé une semaine pour réinventer notre métier puisque le but c'était de protéger nos salariés et nos clients. On a donc mis en place un service de drive et puis petit à petit nous avons rouvert en mettant en place un protocole sanitaire pour recevoir les clients. Mais c'est vrai que depuis le confinement et jusqu'à aujourd'hui , le drive a augmenté de façon exponentielle.

Après le 11 mai, les clients sont revenus en plus grand nombre. Vous avez le sentiment qu'ils avaient réfléchi à leurs achats avant de venir?

Oui on a bien senti que les gens avaient réfléchi. Après le confinement on a vu certaines familles de produits se vendre de façon très significative. je pense notamment aux matériaux, au gros outillage, à l'outillage, la peinture et les accessoires de décoration.

Vous avez aussi vu de nouvelles têtes arriver dans votre magasin ?

Oui de nouveaux clients. J'ai eu l'occasion par exemple de discuter avec une personnes qui habite en région parisienne et qui a une maison dans la région. C'est une habituée désormais.

Aujourd'hui, quelles sont les perspectives ? Les clients sont toujours présents en ce début de grandes vacances ?

Oui on a toujours beaucoup de monde. On sent bien que les clients sont attachés à l'enseigne et surtout à l'entretien de leur maison. Et puis la région d'Auxerre est très prisée des parisiens. Il y a beaucoup de résidences secondaires. Et puis il faut savoir qu'habituellement les mois de juillet et août sont assez conséquents en terme de chiffres d'affaires.