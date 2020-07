Jean Pierre Vaury, le responsable du restaurant le Moulin de la Coudre à Venoy

Il y a tout juste un mois, les restaurateurs pouvaient de nouveau ouvrir leur établissement après 3 mois de fermeture à cause du Covid 19. Un mois plus tard, les clients sont-ils revenus? Jean Pierre Vaury, le responsable du Moulin de la Coudre à Venoy répond aux questions d'Isabelle Rose

Jean Pierre Vaury, il y a un mois jour pour jour, les restaurants ont pu de nouveau, accueillir du public. Est-ce que les clients sont revenus ?

Oui la clientèle revient. Les habitués et d'autres également. Les réservations se font en dernière minute. On a la clientèle de week end qui vient pour le restaurant et puis une clientèle d'affaire qui commence à revenir la semaine. Mais c'est quand même 50% de moins que l'an dernier à la même époque, en raison notamment du protocole sanitaire mis en place. C'est assez compliqué pour la gestion du personnel.

Justement, comment ça se passe pour votre personnel ?

Disons que jusqu'au 30 septembre, on a l'autorisation de chômage partiel , donc on fait des plannings en fonction des réservations. En ce qui concerne les charges on ne sait pas si c'est repoussé ou si c'est maintenu.

Comment voyez vous l'avenir, pour cet été et la fin de l'année ?

On est déjà mi-juillet, l'été sera moyen pour nous. Septembre devrait être meilleur, avec l'accueil des groupes. Pour l'instant les réservations qu'on avait sont maintenues. Mais on est dans l'incertitude malgré tout, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là. L'épidémie peut reprendre, c'est inquiétant.

Certains de vos collègues envisagent de fermer cet été ?

J'ai effectivement eu des infos d'un collègue sur Dijon, qui pourrait fermer en août car actuellement il n'est qu'à 20% de son potentiel . Donc c'est pas bon. Les touristes étrangers ne sont pas là. On sent que ça ne bouge pas beaucoup.