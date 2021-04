Jérôme Gernais, président de la CCI 36: "On a besoin de sang neuf dans l'entreprise"

« Challenge Jeunes d’Avenir France Bleu ». Vous cherchez un stage ou un contrat en alternance ? Vous êtes une entreprise ou un artisan et vous avez des offres à proposer ? France Bleu vous met en relation : inscrivez-vous ou déposez vos offres de stages et d’alternance sur jeunes d'avenir.fr

Plus de 118.000 offres sont proposées et l'objectif est d'atteindre 50 000 "matchs" c'est-à-dire des concordances et mises en relation sur l'ensemble du territoire, d'ici le 21 mai.

Mais le contexte est difficile : "C'est plus compliqué de prendre des stagiaires [...] des apprentis..." confirme Jérôme Gernais, le président de la CCI de l'Indre tout en affirmant que la chambre avait elle fait des efforts "On a une augmentation de 10% des jeunes apprentis pour atteindre 590 cette année." [

Des efforts ont été faits mais des obstacles structurels existent avec la nouvelle organisation liée à la crise sanitaire. Là encore Jérôme Genais, ne le cache pas, le télétravail bien qu'essentiel pour le contrôle de l'épidémie freine la prise en charge de stagiaires "Il faut une immersion en entreprise. Si le personnel n'est pas présent, c'est plus compliqué de suivre les stagiaires."

Pour soutenir l'économie et la formation des jeunes travailleurs, la CCI tente d'apporter sa contribution malgré l'absence de forums ou de salons, "On reçoit les jeunes et derrière, on les met en relation avec les entreprises" explique Jérôme Gernais qui rappelle qu'il y a "quand même besoin de faire entrer du sang neuf dans l'entreprise, donc on a besoin de jeunes et le gouvernement a mis quand même un certain nombre de choses en place pour booster un petit peu cette dynamique."