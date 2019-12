"Il y a un an on avait les gilets jaunes, cette année on a les drapeaux rouges" (Jérôme Lopez, CPME Isère)

Grenoble, France

Jérôme Lopez est favorable à la réforme telle qu'elle a été annoncée hier par le premier ministre Édouard Philippe. Le président de la CPME Isère met en avant le principe d'égalité d'un système universel.

Interrogé sur les différents points de crispation dénoncés par les syndicats, notamment les pertes de revenus pour les enseignants, Jérôme Lopez rappelle qu'"il reste encore des voies de négociation sur des mesures compensations". Il vaut mieux "rentrer dans la négociation" plutôt que de bloquer le système global. _"_La CPME a toujours été un syndicat de dialogue et de construction", ajoute son président départemental. "Des revendications on en a mais on ne les traite pas forcément dans la rue".

Âge pivot et pénibilité : l'impasse ?

Il y a du chômage en France, mais les PME sont à la peine pour recruter depuis dix huit mois selon le président de la CPME Isère. "Demain, il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent, qu'il y ait plus de gens qui cotisent pour qu'il y ait plus de retraites équitables et égales pour tous".

Sur la question de l'âge pivot à 64 ans alors que certaines métiers des PME sont physiques et usants, Jérôme Lopez est optimiste. _"Il y a une porte ouverte pour discuter de la pénibilité des métiers"_, notamment dans l'industrie, ou encore le bâtiment qui ont leurs règles de pénibilité qui doivent être "équitables sur tous les secteurs d'activité".

"On estime à 400 millions d'euros par jour le coût de la grève à l'échelle du pays" - Jérôme Lopez

La grève dure depuis maintenant une semaine, notamment auprès de la RATP et la SNCF. Les déplacements et la circulation sont donc fortement perturbés ce qui a une incidence directe sur l'économie. "On estime à 400 millions d'euros par jour le coût de la grève à l'échelle du pays", déclare Jérôme Lopez. "Normalement, le mois de décembre est un bon mois économique avec la fin d'année et les fêtes, et tout ça ça vient bloquer.. _il y a un an on avait les gilets jaunes, cette année on a les drapeaux rouges_" conclu-t-il.