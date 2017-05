Jérôme Lopez, président de la CPME en Isère : "On ne peut pas se satisfaire de l'état de l'emploi en France aujourd'hui"

Mardi dernier, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée les représentants syndicaux du salariat et du patronat. Jérôme Lopez, président de la CPME en Isère, était l'invité de France Bleu Isère ce vendredi matin. Pour lui, ce dialogue est une marque d'ouverture, mais tout reste encore à faire.

"Recevoir c'est un signe d'ouverture, mais comme ils l'ont dit en ouverture des entretiens, rien n'est écrit. Il faut du dialogue.", résume Jérôme Lopez. Pour le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises en Isère, la décision d'Emmanuel Macron d'entamer une discussion avec les syndicats et les patrons autour du code du travail est un bon signe. "La table semble ouverte", dit-il. Même s'il est évident que des deux côtés de la table, les désirs ne sont pas les mêmes : "entre syndicats de salariés et syndicats de patrons, nous avons des attentes différentes."

Jérôme Lopez, président de la #CPME38 : " @EmmanuelMacron est ouvert et a respecté sa parole vis-à vis des #syndicats." — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 26, 2017

Le changement, rapidement

Ce qu'attend Jérôme Lopez, c'est que des décisions soient prises rapidement, car pour lui "On ne peut pas se satisfaire de l'état de l'emploi en France aujourd'hui." Pour le président de la CPME en Isère, il est urgent de réformer le code du travail. "Le poids du code du travail et des réglementations font que l'on passe plus de temps à faire des papiers qu'à s'occuper de l'entreprise, des salariés et des clients.", regrette-t-il. Dans cette optique, la CPME a exprimé ce mardi ses demandes au gouvernement : "Nous avons mis 89 propositions sur la table pour libérer le travail dans les PME."

Pour Jérôme Lopez, #CPME38 : "Le poids du #CodeDuTravail fait qu'on passe plus de temps à faire des papiers qu'à s'occuper de l'entreprise" — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 26, 2017

"Le bien commun, c'est l'entreprise"

Plusieurs notions sont aujourd'hui dans le viseur de la CPME. Parmi elles, la pénibilité du travail, que Jérôme Lopez souhaite voir exister différemment : "Il faut garder une notion de pénibilité du travail mais pas dans la forme actuelle." Selon lui, "Le dialogue est ouvert sur ce point et c'est tant mieux". Autre problème pour le président de la CPME en Isère, les indemnités prud’homales, que touche un salarié lors de son licenciement. Pour Jérôme Lopez, elles doivent être plafonnées, car "il est dommage que les indemnités d'un salarié licencié dans une petite entreprise pèsent sur les 8 autres salariés, par exemple." Une proposition qui risque de ne pas plaire aux syndicats des salariés, et que le président de la CPME de l'Isère défend au nom du "bien commun". "Nous sommes attachés au bien commun et le bien commun c'est l'entreprise, c'est l'emploi.", affirme-t-il.