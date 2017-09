Jérôme Lopez, président de la CPME : "Il faut expliquer, comprendre et s'engager dans le changement"

Ce jeudi marque le début d'une seconde journée de mobilisation en deux semaines contre les ordonnances du gouvernement. Mais tous ne sont pas hostiles à ces mesures. Pour en parler, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises Jérôme Lopez était l'invité de France Bleu Isère.

"Tout changement évoque des craintes, ça me parait normal. Il faut expliquer, comprendre et s'engager dans le changement", tempère Jérôme Lopez. Alors que les syndicats de salariés appellent ce jeudi à une journée de mobilisation, la deuxième en deux semaines, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises est, lui, satisfait de l'action présidentielle. "On l'a saluée car ça se prépare, le gouvernement l'avait annoncée", explique-t-il au sujet de la réforme du Code du travail voulue par le gouvernement Macron.

Le problème du recrutement

"Aujourd'hui nous sommes dans une phase de redémarrage", estime Jérôme Lopez, "le problème réside dans le recrutement de la croissance." Pour le président de la CMPE, la reprise de la croissance doit être encouragée, en levant ce qu'il considère comme des freins, à commencer par les modalités de licenciement. "Une des conditions pouvant freiner la croissance est la difficulté à décruter en cas de difficultés", affirme-t-il. "Aujourd'hui les chefs d'entreprise que je croise ont plus de problèmes de recrutement que de décrutement".

La situation particulière des PME

Alors que la grogne sociale semble opposer les syndicats de salariés aux grands patrons du MEDEF, Jérôme Lopez insiste sur le cas particulier des PME, qui emploient "plus de 50% des salariés du domaine privé", précise-t-il. Selon lui, le dialogue social est plus difficile dans les petites structures, car "les syndicats de salariés ne sont pas assez représentatifs dans les PME". Il souhaite donc faire progresser la place des petites et moyennes entreprises dans le débat, mais pas seulement : "Nous voulons que la PME soit repositionnée au centre de l'économie."