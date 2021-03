Jessica Vailleux astro-coiffeuse à St Pierre du Mont

Jessica Vailleux a commencé sa carrière professionnelle en 1998 comme coiffeuse. 2 années d'apprentissage puis coiffeuse à temps plein. En 2002, Jessica quitte la coiffure pour se consacrer à sa passion, l'astrologie. Elle exerce le métier d'astrologue jusqu'en 2009. Ensuite ce seront différents jobs dans la vente, préparatrice de commandes, vendeuse de cuisine italienne, vendeuse de carrelages, vendeuse en litterie. En 2019 un stage chez les "compagnons bâtisseurs" et à la sortie, Jessica Vailleux s'installe comme astro-coiffeuse au centre de soins holistiques de St Pierre du Mont.

Dans "astro-coiffure" il y a deux notions. La notion d'astrologie et celle de la coiffure.

L'astrologie, c'est une étude personnelle dans sa globalité. Développer ses potentiels, accepter ses faiblesses et donner un sens à sa vie en conservant son libre arbitre. Elle amène la personne à porter son regard sur elle-même, les autres et son environnement, elle permet de mieux se comprendre et d'évoluer. Chaque individu a une identité propre, lui seul peut savoir ce qui le rendra heureux, voilà pourquoi la connaissance de soi est primordiale. Selon Jessica, le véritable astrologue doit être passionné et assidu et sa meilleure référence sera ses années d’expériences, mais aussi l’amour qu’il apporte à ses recherches. Jessica a d'ailleurs sa chaîne you tube ou elle propose un horoscope chaque semaine et une page Facebook.

L’Astro-coiffure c’est déterminer son look en fonction de son thème astral et son signe astrologique. Il faut savoir que nous avons tous notre propre identité et personnalité elles se ressentent intérieurement mais elles se voient également à travers notre coiffure. Les cheveux ont un impact incontestable sur la confiance en soi, c’est pour cela que Jessica a associé les deux métiers, l’astrologie et la coiffure (Astro-coiffure) pour apporter un bien être dans son ensemble.

