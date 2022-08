Jets privés : les salariés girondins qui fabriquent les avions Falcon défendent leur outil de travail

Les jets privés sont jugés trop polluants, Europe-Ecologie-les-Verts veut les interdire et le gouvernement entend réguler leur utilisation. Face à un possible encadrement des vols de ces avions de milliardaires, des salariés néoaquitains du groupe Dassault rappellent que la production de la gamme Falcon fait travailler des milliers de personnes en France. A Biarritz (Pays Basque), Seclin (Nord), Argenteuil (Val d'Oise), Argonay (Haute-Savoie) et surtout en Gironde.

Ça fait vivre du monde (CGT Dassault)

Près de l'aéroport de Bordeaux, dans l'usine Dassault de Mérignac, 2.100 salariés assemblent les fameux Rafale mais aussi les Falcon, "le haut de gamme de l'aviation d'affaires", dont les prix varient de 30 à 60 millions de dollars.

"Dassault Aviation, c'est connu dans le monde entier. Nos avions sont un petit peu plus chers que les autres mais c'est parce qu'on est petit peu mieux que les autres", indique Stéphane Darriet, le délégué CGT du site de Martignas-sur-Jalles, où 480 salariés fabriquent les voilures des aéronefs.

à lire aussi Un avion recouvert de papier toilette : grève et action symbolique chez Dassault à Martignas

Une myriade d'entreprises sous-traitantes travaillent également sur la production de ces jets privés made in France. "Dassault nous donne pas mal de travail, on est contents que ça marche bien chez eux, ça a des retombées chez nous. C'est grâce à eux que l'on peut manger", résume Nicolas, un jeune mécanicien.

"L'écologie, ce n'est pas que le jet privé"

"Qu'un chef d'entreprise fasse 1h ou 2h de vol sur un avion d'affaires" ne choque pas Stéphane Darriet. En revanche, il en va autrement pour "l'influenceuse qui prend un jet pour faire 12 km à Los Angeles."

à lire aussi Pollution : le gouvernement dit réfléchir à l'encadrement des vols en jets privés

"On nous demande à tous de faire des efforts au niveau de l'écologie. Je pense que même ces personnes-là devraient faire un effort également", affirme Stéphane Labart, représentant du personnel CGT chez Dassault à Martignas. "C'est la moindre des choses".

"L'écologie, ce n'est pas que le jet privé, c'est arrêter de mettre un petit gâteau dans quatre paquets, ajoute Stéphane Darriet. L'écologie, ce n'est pas viser en particulier une catégorie socioprofessionnelle ou une catégorie de riches".

Le groupe Dassault n'a pas souhaité faire de commentaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix