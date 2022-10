Apocalypse, l'extension du jeu de société où il faut être heureux pour gagner inventé à Montpellier

Être le plus heureux possible. C'est le but du jeu "Smile Life" inventé par un montpelliérain en 2019. C'est un jeu de cartes qui reprend les évènements auxquels on peut être confrontés dans la vie tel que l'amour, le choix de carrière, les voyages etc. Il faut accumuler des points de bonheur en contournant les obstacles imposés par les autres joueurs.

"Smile Life" a été vendu à plus de 50 000 exemplaires. Plusieurs extensions sont sorties depuis. La dernière en date, en septembre, s'appelle "Apocalypse." Elle ajoute 60 cartes au jeu de base pour y inclure des contraintes en lien avec l'actualité : la crise économique, la crise sanitaire ou politique.

Entretien le créateur du jeu Alexandre Seba.

Avant de parler de l'extension, est-ce que vous pouvez nous expliquer les règles de Smile Life qui est le jeu de base ou le but n'est pas vraiment de gagner mais d'être heureux ?

C'est un jeu dans lequel on doit faire sa vie tout simplement, avec des cartes uniquement. Ces cartes vous allez les poser face à vous pour faire votre parcours à la fois personnel et professionnel. Elles vont vous rapporter plus ou moins de points de bonheur.

En fonction des cartes, on essaye d'être le plus heureux possible. Évidemment, ce serait trop facile si les autres ne vous pourrissaient pas la vie. Donc les autres joueurs face à vous vont semer des embûches tout au long de votre parcours. Ça va être par exemple des burn out, des licenciements, des divorces, etc. C'est un jeu avec beaucoup d'humour, parfois même un peu d'humour corrosif.

Quelques cartes de l'extension Apocalypse. - Alexandre Seba

L'extension vient de sortir, elle s'appelle Apocalypse. Qu'est ce qu'elle apporte au jeu ?

Concrètement, c'est 60 nouvelles cartes qui se rajoutent au jeu de base. Il y a déjà 200 cartes. Et comme c'est un thème dans lequel il faut faire sa vie, c'est vrai qu'on peut imaginer toutes sortes de suites par rapport au jeu de base, avec différentes thématiques. Donc là, en l'occurrence, c'est l'apocalypse qui est sortie récemment.

Forcément, c'est un peu lié au contexte de l'époque. On va dire avec la crise sanitaire, crise économique, politique etc. Donc tout ça s'inscrit un peu dans le contexte de l'époque.

La crise sanitaire, la crise économique, on n'a pas forcément envie d'y penser quand on joue à un jeu de société. Alors pourquoi vouloir ajouter ça comme option dans le jeu ?

Comme à l'origine le thème central du jeu, c'est la vie, il y a forcément des éléments qui sont liés à la réalité qui viennent s'incorporer dans le jeu. En plein confinement, beaucoup de joueurs me disaient qu'on pourrait faire une carte virus, une carte confinement parce que c'était dans l'ambiance quoi. C'était quelque chose que tout le monde ressentait.

Et donc j'ai décidé de l'inclure par la suite, mais à travers une vraie extension, donc avec 60 cartes en plus. Les crises se traduisent par des contraintes de jeu. Les joueurs vont avoir des pénalités etc

Mais à côté de ça, vous avez aussi des choses liées à l'apocalypse. Un peu plus folles. On peut avoir une invasion extraterrestre, une attaque de zombies, plein de choses qui rendent le jeu un peu loufoque par ailleurs. Je pense que ça contrebalance et que ça trouve aussi son équilibre de ce point de vue là.

"Le but n'est pas de gagner mais de s'amuser" — Alexandre Seba, inventeur du jeu de société Smile life

Le but ce n'est pas vraiment de gagner. Ce n'est pas comme Monopoly. Le but c'est vraiment de s'amuser entre joueurs en essayant de cumuler du bonheur. On peut aussi mettre des bâtons dans les roues entre les joueurs. Moi j'ai déjà assisté à des parties ou les enfants prenaient un malin plaisir à faire divorcer leurs parents par exemple. C'est étonnant, mais ça les amuse ce genre de choses. À partir du moment où on a saisi l'esprit du jeu et que c'est vraiment du second degré, voire du 1 000ᵉ degré, en principe, les gens s'amusent bien. En tous cas, c'est le but.

Où peut-on acheter et découvrir votre jeu ?

On peut le trouver dans tous les magasins de jeux montpelliérains. Excalibur, Lud'M et bien d'autres. Egalement dans les grandes librairies du centre ville de Montpellier. Puis vous l'avez aussi sur Internet et partout en France, dans différents magasins.

