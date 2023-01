Jeudi noir contre la réforme des retraites, quelles perturbations à prévoir au Pays basque ?

Les syndicats annoncent un mobilisation massive pour exiger du gouvernement le retrait de la réforme des retraites présentée il y a quelques jours par la Première ministre Elisabeth Borne. À l'appel de l'intersyndicale, à Bayonne, les salariés sont appelés à descendre dans la rue, avec un rendez-vous ce jeudi 19 janvier à 10h30 à la place Sainte Ursule, près de la gare. Les syndicats LAB et ELB se joindront également au cortège. Cette première journée de mobilisation aura des conséquences dans l'éducation, la santé ou les transports.

Des écoles fermées au Pays basque

Avec 60% de grévistes annoncés dans le premier degré, ce jeudi 19 janvier plusieurs écoles seront fermées. À Bayonne, il n'y aura pas d'accueil périscolaire dans les écoles publiques de la ville. La situation est identique à Anglet. Pour les élèves dont les enseignants sont grévistes, la municipalité angloye organise un Service Minimum d’Accueil à Baroja, entre 8h30 et 16h30, avec un service de restauration.

À Saint-Jean-de-Luz, la mairie organise aussi un service minimum, notamment à l'école maternelle du Centre. Il n'y a pas de changement pour l’accueil du matin (7h45-8h20) et du soir (16h30-18h30). Les parents doivent fournir en revanche un pique-nique pour les enfants. D'autre part, si les enfants présents ne sont pas répartis dans les classes des enseignants non-grévistes, une garderie sera assurée de 8h20 à 12h et de 13h50 à 16h30 par le personnel municipal non-gréviste. L’école maternelle Urdazuri sera fermée mais les enfants pourront être accueillis à l’école élémentaire voisine, en service minimum, par le personnel municipal non-gréviste.

La fédération des ikastola, les écoles immersives en langue basque, annonce que ce jeudi le lycée Bernat Etxepare de Bayonne et le collège Xalbador de Cambo seront fermés.

Des perturbations sont à prévoir également à prévoir dans les crêches Talika à Mauléon et Ttipi-ttapa à Urcuit.

Une vraie galère pour se déplacer

Ce jeudi, aucun TGV ne devrait circuler entre le Pays basque et Paris. Il n'y aura pas non plus de liaison TER entre Bayonne et Garazi.

Concernant les bus, quelques problèmes sont à prévoir pour les usagers, mais uniquement sur le réseau Txik-Txak nord, l'ancien Chronoplus, qui dessert l'agglomération bayonnaise.

À Orly et Biarritz des vols sont déjà annulés. Parmi les 9 vols au départ et à l'arrivée à Biarritz ce jeudi 19 janvier, seul le vol de Transavia arrivée 18h50 et départ 19h30 est supprimé. La direction de l'aéroport rappelle que les compagnies aériennes informent directement les passagers si leur vol est concerné.

Les services publics au ralenti

La collecte des déchets ménagers pourrait connaître des perturbations selon la Communauté d'Agglomération Pays basque. Les collectes qui ne seraient pas assurées le jeudi 19 janvier seront reportées au prochain passage.

Le Centre Hospitalier de la Côte Basque a prévu un service minimum dans tous les services. Les agents se déclareront grévistes ou non le matin même.

À Bayonne, la piscine municipale de Lauga sera ouverte aux horaires habituels, mais celle des Hauts de Sainte Croix restera fermée.