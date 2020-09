Jeudis de Nîmes : quel bilan ?

C'était un pari, la ville de Nîmes l'a relevé et l'a tenu. Les "jeudis de Nîmes" ont bien eu lieu tout l'été, certes dans une nouvelle configuration allégée, mais toutes les soirées ont bien été assurées. Le port du masque aura marqué cette édition 2020, et l'ambiance a changé, les soirées ressemblent plus à un très grand marché nocturne. Mais justement les exposants au pied des Arènes semblent avoir malgré tout tiré leur épingle du jeu.

Isabelle Monnier est nîmoise et vannière de formation. C'était sa 7e participation comme exposante aux "Jeudis de Nîmes". Elle y propose notamment des corbeilles en coton. Mais malgré la crise sanitaire, elle a réussi son été, surtout que "la mairie nous a bien aidés, rappelle-t-elle, en nous offrant les emplacements."

Cette année, les exposants ont été déplacés sur l'esplanade au pied des Arènes, et franchement ce n'est pas plus mal selon elle ! "L'emplacement, le parvis des Arènes, j'en suis très très contente. C'est plus espacé, les gens sont plus détendus, moins angoissés. On aimait bien être sur la _Maison Carrée_, avec les bars, l'ambiance, souligne-t-elle. Là c'est différent, mais c'est un très bon choix. Si on avait été sur la Maison Carrée, techniquement c'était impossible de tous nous mettre en respectant les mesures de distanciation."

"A quelques euros près, j'ai le même bilan que l'an dernier. Les nîmois étaient présents. Bien sûr, la clientèle étrangère a manqué. Mais je m'attendais vraiment à pire", Isabelle Monnier, exposante

Céline, elle, habite Quissac. Elle propose des bijoux artisanaux ("pashupati créations"), qu'elle fabrique elle-même. "Cette année, on a eu la chance de les avoir déjà, c'était super, précise-t-elle d'emblée. Mais c'est vrai qu'on a eu moins de touristes étrangers, on est à 40% de moins environ que l'année dernière". Elle n'a pourtant aucun regret : "il valait mieux les faire, montrer qu'on est toujours là, rester debout". Et elle promet déjà de revenir l'an prochain. "Avec grand plaisir"