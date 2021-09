Jeumont Electric à Jeumont victime collatérale de la rupture du"contrat du siècle" des sous-marins Australiens

"Coup dans le dos", décision "brutale" et "insupportable", à la "Trump", les réactions d'indignation se multiplient ce jeudi après la rupture du "contrat du siècle" pour la fourniture de 12 sous-marins français à l'Australie. Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi soir un partenariat stratégique avec le Royaume-uni et l'Australie avec notamment des sous-marins américains à propulsion nucléaire pour Canberra.

Jeumont Electric à Jeumont qui emploie 520 personnes devait fournir les systèmes de propulsion des engins, "du travail pour plusieurs années" rappelle le délégué CGT Fabien Brasseur qui s'inquiète des conséquences de cette rupture de contrat.

Les bureaux d'études avaient déjà commencé à plancher sur le projet, les équipes des ateliers avaient aussi débuté le prototype, cette rupture de contrat est donc surprenante pour le syndicaliste qui n'a jamais vu ça en 14 ans de boite.

Mais la direction qui ne peut encore pas évaluer les conséquences sur le site se veut rassurante, Nathalie Renard directrice marketting évoque de gros contrats à venir dans la marine notamment (des frégates indonésiennes), et elle rappelle que les activités de l'usine sont très diversifiées, du pétrole, au nucléaire ce qui permet d'amortir ce genre de perte de contrats

Quand on a ce genre d'annonces, bien évidemment c'est pas une bonne nouvelle, car on aimerait bien garder une visibilité sur nos contrats à long terme, mais c'est pas non plus quelque chose qui engage de manière grave l'avenir de la maison loin de là