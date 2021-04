Jeunes en entreprise : des initiatives fortes dans la Manche

Découvrir le monde de l'entreprise pour avoir une idée plus précise des métiers et s'orienter en connaissance de cause : c'est un véritable enjeu! Aujourd'hui, le premier contact avec l'entreprise a lieu bien souvent en 3e, à l'occasion du stage de découverte désormais obligatoire. Outre le fait que ça reste limité, trop souvent, ces stages sont réalisés en fonction des opportunités locales, et pas des aspirations de l'élève.

Réaliser des stages durant les vacances : c'est possible

Pour améliorer cette expérience, il est essentiel que de plus en plus d'entreprises acceptent et fassent savoir qu'elles sont volontaires pour accueillir des jeunes. Dans cet objectif, l'Agence régionale de l'Orientation et des métiers vient de mettre au point une plateforme internet, parcours-metier.normandie.fr qui met en relation les jeunes et leurs familles d'un côté, et les entreprises de l'autre. "Cet outil permet de rencontrer des ambassadeurs métiers, autrement dit des professionnels qui acceptent de parler de leur métier avec des jeunes à l'occasion d'un rendez-vous. Il permet également d'organiser un stage en entreprise, y compris durant les périodes de vacances scolaires, pour permettre de multiplier les expériences", explique Denis Leboucher, le directeur de l'agence.

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ont intégré le fait qu'accueillir des jeunes pour découvrir les métiers n'est pas simplement une charge, mais un investissement pour l'avenir. "Beaucoup de métiers sont en tension aujourd'hui et les chefs d'entreprise peinent à trouver de la main d'oeuvre. Il est donc essentiel de faire découvrir son activité à des jeunes", insiste Denis Leboucher.

Le rôle des collectivités : inciter les entreprises à accueillir plus de jeunes

Pour aller encore plus loin, certaines collectivités franchissent un pas supplémentaire. C'est le cas de l'Agglomération du Cotentin. Cette dernière accueille déjà des stagiaires dans ses différents services et compte amplifier cette démarche. Mais elle va également innover. "Dans le cadre des marchés publics que nous lançons, _nous allons ajouter un critère dans le choix des entreprises_", explique le président de l'agglomération, David Margueritte. Quand on sait que les marchés publics représentent une part très importante de l'activité des entreprises, on peut penser que cette décision pourrait accélérer le mouvement naturel d'ouverture du monde de l'entreprise à la jeunesse.