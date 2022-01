Le dispositif "1 jeune, 1 solution" s'est installé dans le stade Marcel Michelin ce mardi. L'antre de l'ASM a accueilli une rencontre entre employeurs et jeunes de 18 à 30 ans. Une vingtaine d'entreprises du territoire ont joué le jeu, et les jeunes ont plutôt répondu à l'appel...

Jeunes et employeurs se rencontrent au stade Marcel-Michelin à Clermont-Ferrand

CV sous le bras et goodies "1 jeune, 1 solution" à la main, ils sont 70 jeunes à s'être pressés ce mardi dans ce job-dating avec vue sur la pelouse du stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand. Tous sont venus à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un emploi pérenne parmi la vingtaine d'employeurs présents. C'est le cas de Martin, 21 ans, qui se fait connaître auprès de tous les employeurs : "Je suis venu chercher une alternance pour un master en ressources humaines, donc je viens voir à peu près tous les stands pour proposer mon CV et voir s'ils ont des offres intéressantes".

Les recruteurs étudient les CV et échangent avec les jeunes venus à leur rencontre. © Radio France - Pierre Frasiak

Quelques mètres plus loin, Vima fait le point avec un ami. Elle est ici pour trouver un stage de fin d'année dans le cadre de ses études dans les statistiques. Pour elle cette journée lui offre l'opportunité de mieux appréhender les attentes des recruteurs. L'étudiante a aussi profité d'une formation pour préparer un entretien d'embauche. Ces ateliers sont proposés par Marie Hellebuyk, consultante en développement professionnel à l'Apec (Association pour l'emploi des cadres). "Il y avait six inscrits et finalement 15 présents, donc c'est une bonne surprise" s'enthousiasme-t-elle à l'issue de l'un d'entre eux.

Des ateliers de préparation de CV et d'entretien d'embauche étaient proposés. © Radio France - Pierre Frasiak

"J'ai fait de belles rencontres", Pascal Bitard, responsable emploi-formation de Dalkia.

Côté employeurs, certaines rencontres sont intéressantes. En fin de matinée, Pascal Bitard, responsable emploi-formation chez Dalkia, une filiale d'EDF, avait retenu quelques profils : "J'ai déjà fait des belles rencontres avec un jeune technicien qui a un BEP "électrotech". En deuxième exemple je peux citer un jeune qui venait d'Afghanistan et qui a quelques compétences techniques et qui serait intéressé par aller vers nos métiers. Et puis aussi des profils : j'ai vu un profil de chargé de marketing, un profil d'ingénieur..."