Jeunes majeurs étrangers dans le Loiret : "Personne ne sera à la rue", promet le nouveau préfet

Loiret, France

C'est un engagement fort que prend Pierre Pouëssel, le nouveau préfet d'Orléans qui est entré en fonction ce lundi matin. Alors que le COJIE, le collectif de soutien aux jeunes isolés étrangers du Loiret, multiplie les actions depuis des semaines, pour alerter sur le sort de 137 jeunes étrangers qui risquent d'être mis à la rue au 1er septembre - une nouvelle manifestation a eu lieu cet après-midi, réunissant une cinquantaine de personnes - le nouveau préfet a promis que l'Etat trouverait une solution d'hébergement "pour chacun, et au cas par cas".

Les limites de l'allocation proposée par le Département

Ces jeunes viennent d'avoir 18 ans et ne seront bientôt plus pris en charge par le Département du Loiret car ils sortent de l'aide sociale à l'enfance, bien que la plupart soient scolarisés ou en formation. Le Département leur propose une aide financière, l'AJIL, l'allocation jeunes insertion Loiret - 468 euros par mois, mais pas d'hébergement ni d'accompagnement social, 80 dossiers ont déjà été validés.

Cette aide suppose surtout une maturité et une autonomie dont tous ces jeunes ne sont pas capables, dénoncent les associations qui mettent en avant un autre dispositif mis en place dans certains départements mais que le Loiret a abandonné en 2014 : le contrat jeune adulte, qui permet de maintenir une assistance éducative et financière jusqu'à 21 ans. Une proposition de loi pour faciliter et élargir ce système a été votée en mai par les députés, mais le texte doit encore passer au Sénat.

Pas de sortie couperet au 31 août, assure le préfet

En attendant, le COJIE demandait à l'Etat de faire un geste pour permettre l'hébergement de ces 137 jeunes : le préfet du Loiret y répond donc favorablement. "C'est un engagement ferme que je prends, précise Pierre Pouëssel, étant précisé que nous souhaitons limiter au maximum l'hébergement en hôtel, car c'est un hébergement coûteux et socialement pas adapté. D'ici le 31 août, nous allons donner des papiers, des titres de séjour aux jeunes concernés et puis s'efforcer, en lien avec les services du Département, de trouver des solutions d'hébergement adaptées, en fonction du profil de ces jeunes : foyer de jeunes travailleurs, résidences universitaires, d'autres types d'hébergement." Un travail au cas par cas, "pour faire en sorte, je le répète, _que personne ne soit à la rue : il n'y aura pas de couperet le 31 août_, même si ces solutions ne sont pas franchement satisfaisantes."

Une certitude : toutes les enquêtes prouvent que les sorties sèches, à l'âge de 18 ans, sont catastrophiques : l'INSEE estime que 23% des sans domicile fixe sont d'anciens jeunes passés par l'aide sociale à l'enfance.