Jeux olympiques de Pékin : "Un moment important" pour Poma, à Voreppe, présent depuis 35 ans en Chine

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, qui ont débuté ce vendredi 4 février, sont aussi un peu isérois : le constructeur de remontées mécaniques Poma a équipé en partie les sites olympiques. "Nous avons 150 appareils en Chine", indique son PDG Jean Souchal ce lundi 7 février.

Il n'y a pas que les athlètes qui sont mis en lumière lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Certaines entreprises iséroises sont aussi très présentes. C'est le cas du constructeur de remontées mécaniques Poma, basé à Voreppe, et présent en Chine depuis 35 ans. Son PDG, Jean Souchal, était notre invité ce lundi 7 février.

France Bleu Isère : C'est vous qui avez fourni la plupart des remontées mécaniques sur l'un des trois sites olympiques ?

Jean Souchal - Tout à fait, Poma est présent sur le site de Thaïwoo du côté du stade de bosses notamment. On a bien vu ce week-end que c'était la partie importante du moment.

À quel point c'est important pour Poma ces Jeux olympiques ? C'est une vitrine ?

Les Jeux, au-delà d'être une vitrine, c'est surtout un moment où toute la montagne prend plaisir à voir les athlètes. Je crois que c'est ça qui est quand même fondamental. C'est une manière aussi, effectivement, de faire le tour du monde puisque, par définition, les jeux sont tout autour du monde. Et puis pour nous, la Chine, où l'on est présent depuis plus de 35 ans, c'est quand même un moment important.

La Chine, ce n'est effectivement pas dans un nouveau marché pour vous. Vous êtes effectivement présents depuis 35 ans dans le pays, autour de la muraille de Chine ?

Effectivement, j'étais sans doute le deuxième employé Poma à me rendre là bas, en 1986 et pour deux projets sur la muraille de Chine. Et depuis, effectivement, on a fait plus de 150 appareils en Chine.

Justement, aujourd'hui, la Chine, ça représente quel pourcentage de votre chiffre d'affaires ? C'est un marché important ?

Il y a quelques années, la Chine représentait jusqu'à 30% de notre marché. Plus récemment, on est plutôt autour de 10-12% du chiffre d'affaires de Poma réalisé en Chine.

Pour quelle raison ? La pandémie a mis un coup d'arrêt à certaines activités dans le pays ?

La pandémie, évidemment, a surpris tout le monde. C'est la définition même d'une pandémie, qui est partie de là-bas. On a été, comme partout, obligé d'arrêter certains projets, de se redéployer. Aujourd'hui, certaines commandes sont revenues, notamment dans le tourisme et aussi dans le ski. Ce sont les deux centres principaux d'activité du transport par câbles sur le marché chinois. Donc, on repart.

Ces activités en Chine, ont-elles des retombées positives chez nous ? Les remontées mécaniques ont-elles été produites ici, en Isère ?

C'est une des données importantes effectivement de Poma. Notre objectif, nos valeurs, c'est de travailler ici, de créer de la valeur ici, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, sur les 1.300 employés que nous avons dans le monde, 880 sont basés là, alors que l'on fait entre deux tiers et trois quarts de notre chiffre d'affaires à l'export. Dans notre cas, les containers vont plutôt d'Europe vers la Chine, à l'inverse de beaucoup d'autres sociétés qui font plutôt le chemin inverse, de la Chine vers l'Europe. Donc effectivement chez Poma, nous effectuons une création de valeur ici dans notre pays.

Est-ce que c'est un marché d'avenir, la Chine ? On voit que l'activité "neige" quand même limitée (il n'y a aucune neige naturelle dans ces Jeux olympiques, ndlr). Mais vous avez d'autres activités dans le pays, d'autres projets que l'activité neige ?

L'activité neige existe, elle est en train de se déployer. La chance de la Chine, c'est d'avoir un grand territoire, très diversifié : au nord, il peut faire très froid, il y aussi de très belles montagnes à la frontière du Kazakhstan, mais qui sont un peu loin de la population. Il y a le Sichuan, qui est près de l'Himalaya. Mais là, il faut monter très, très haut, on est à 4500 mètres d'altitude, il manque un peu d'oxygène. Donc c'est tout naturellement que dans la région de Zhangjiakou, où sont les Jeux olympiques, à une heure de Pékin, le ski se développe beaucoup. Un ski qui est beaucoup plus "commercial".

Pour revenir à votre question, on travaille beaucoup sur le tourisme parce qu'il y a beaucoup de lieux exceptionnels en Chine à visiter. Et le transport par câbles est sûrement celui qui permet de transporter le mieux des gens en conservant et en préservant, en termes environnementaux en tout cas, toutes ces beautés du territoire chinois.

Et vous employez combien de personnes en Chine ?

On est environ à 120 personnes en Chine avec quelques Français, environ cinq ou six et puis et le reste des employés sont des Chinois. Ça aussi, ça fait partie de notre ADN : créer de la valeur sur place, que les gens puissent travailler sur place et y trouver un intérêt.