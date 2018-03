La moisson de médailles olympiques intéresse particulièrement l'entreprise Tessier à Saint-Rémy-de-Maurienne. Cette PME de neuf salariés conçoit et fabrique les fauteuils-skis de huit athlètes de ces jeux en Corée du Sud. Ils ont décroché huit médailles dont deux en or.

Saint-Rémy-de-Maurienne, France

Pierre Tessier compare les skieurs alpins de ces jeux en catégorie assis à des pilotes. "C'est un sport mécanique, dit le fondateur de Tessier. Le matériel et son réglage ont une haute importance". Quand il regarde les épreuves de ski alpin, catégorie assis, de ces jeux paralympiques, il identifie sans difficulté les bons skieurs qui n'ont pas un fauteuil-ski performant.

Parmi les huit athlètes que Tessier équipe, cinq ont décroché des médailles depuis le début des jeux. Ça n'est peut-être pas fini, il reste encore quatre jours. L’Américain, Andrew Kurka est double médaillé d'or en descente et en super G, le Norvégien Pedersen est en or en géant. Tessier équipe également deux Néerlandais, un Allemand, un Polonais, et les deux Français, le morzinois Yohann Taberlet et le grenoblois Frédéric François qui a décroché le bronze en super G et l'argent en super combiné.

"C’est un peu la mascotte, avec Yohann Taberlet, témoigne Sébastien, technicien d'atelier en charge du montage des pièces des fauteuils-skis. On se côtoie souvent, ils viennent ici, on rigole ensemble. C'est une fierté pour moi, et pour toute l'entreprise".

[ALERTE MÉDAILLE]

Médaille d'argent pour Frédéric François sur le Super Combiné ! Énorme !!!! pic.twitter.com/5q4W6ZHv1T — France Paralympique (@FRAparalympique) March 13, 2018

Le fondateur de l'entreprise en 1995, Pierre Tessier, a commencé en 1987 dans son garage de Saint-Sorlin-d'Arve. Il travaille alors avec une association de paralysés. Ce passionné de mécanique commence à concevoir des prototypes pour permettre aux personnes handicapées de faire du ski. Aujourd'hui sa PME propose six modèles différents, exporte 70% de ses produits et se tourne vers d'autres sports outdoor, avec un fauteuil pour pratiquer le wakeboard. L'an prochain Tessier, un peu à l'étroit désormais à Saint-Rémy-de-Maurienne devrait s'installer dans des locaux plus grand, à Alpespace.