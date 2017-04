Jeux vidéo : Ubisoft ouvre un studio à Bordeaux qui emploiera 50 personnes

Ubisoft, troisième éditeur au monde de jeux vidéo, annonce ce mercredi deux nouvelles implantations : à Berlin et à Bordeaux. Le nouveau studio de développement emploiera 50 personnes, dont une dizaine arrivant d'autres studios du groupe.

Ubisoft débarque à Bordeaux. L'entreprise forte de 10.000 salariés dans le monde, dont 2.000 en France l'a annoncé dans un communiqué publié ce mercredi. Le nouveau studio bordelais rejoindra le réseau des autres studios français : Paris, Annecy, Montpellier et Lyon. La nouvelle équipe bordelaise participera au développement de quelques-uns des jeux les plus importants créés en France, tels que Just Dance, Steep, ou Tom Clancy Ghost Recon Wildlands.

Pour sa première année d’existence, le studio prévoit d’accueillir 50 personnes, dont une équipe de dix experts en provenance des autres studios français. "L’une de nos plus grandes fiertés est de réussir à attirer puis garder à nos côtés les meilleurs talents créatifs du monde, explique Christine Burgess-Quémard, Directrice Exécutive de l’ensemble des studios d’Ubisoft dans le monde, et de prouver que l’industrie du jeu vidéo propose des parcours de carrière passionnants et qu’elle apporte une réelle contribution au développement économique des régions dans lesquelles elle s’implante”.

Un savoir-faire bordelais

Selon Ubisoft, Bordeaux possède également un fort héritage numérique avec une industrie du jeu en expansion, et un bassin de talents à fort potentiel grâce aux écoles et aux formations locales. "Le jeu vidéo est avant tout l’alliance de l’art, de la créativité et de l’innovation technologique, Xavier Poix, Directeur des studios français d’Ubisoft, et la France ne manque pas d’atouts dans ces domaines. La richesse culturelle française nous permet d’oser des amalgames créatifs qui confèrent un sens du detail que l’on nous envie partout dans le monde”.

Comment postuler pour rejoindre le nouveau studio Ubisoft à Bordeaux

Ubisoft Bordeaux recrute dans les métiers artistiques (level art, animation, technical art); du Design (level design, missions design) et de la Programmation (gameplay, moteur, outils, réseaux), tous niveaux d’expérience confondus. Une journée de recrutement dédiée aux programmeurs et designers, sera organisée jeudi 29 juin à Bordeaux. Les candidats peuvent postuler sur le site carrière d’Ubisoft jusqu’au 28 mai pour y participer. Plusieurs postes seront également à pourvoir sur des fonctions transverses en gestion de projet et finance.

